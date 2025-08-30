Milan scatenato, ecco il difensore dalla Premier: fumata bianca prima del gong

Milan molto attivo sul mercato: si cerca un difensore, occhi in Premier League

Una delle caratteristiche principali che ha contraddistinto in passato le squadre di Massimiliano Allegri è stata la solidità difensiva: non a caso, il tecnico toscano ha richiesto dal suo arrivo, dei rinforzi soprattutto nel reparto arretrato.

In una squadra che aveva necessità di rifondare a seguito del deludente ottavo posto della scorsa stagione, il presidente Gerry Cardinale ha deciso di investire un importante budget sul mercato. Un aiuto però è arrivato soprattutto dalle cessioni molto spesso redditizie tra cui Reijnders passato al Manchester City oppure Thiaw al Newcastle.

In attesa di sistemare l’attacco e capire se effettuare un altro colpo a centrocampo dopo l’infortunio di Jashari, il Diavolo si sta concentrando nel cercare quanto prima un centrale.

Milan, occhi su Joe Gomez

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan avrebbe messo gli occhi su Joe Gomez. Il classe ‘97 sarebbe fuori dai piani del Liverpool e potrebbe decidere di intraprendere una nuova avventura.

Nell’ultima stagione l’inglese ha collezionato 17 presenze per un totale di 874 minuti, laureandosi campione d’Inghilterra con i Reds. Il Milan inoltre, proprio lo scorso anno l’ha affrontato nei gironi di Champions, un piccolo assaggio in uno stadio San Siro che potrebbe vederlo protagonista. Rimanendo in Italia, il Liverpool ha pescato dal nostro campionato, ingaggiando la giovane promessa Leoni dal Parma: su cui, i rossoneri avevano fatto un tentativo per strapparlo alla concorrenza.

Un contratto in scadenza nel 2027 e un minutaggio limitato con Slot, hanno spinto il club inglese ad ascoltare eventuali offerte per il numero 2, qualora dovessero arrivare.

Joe Gomez, qualità ed esperienza

Nel capoluogo lombardo, il 28enne garantirebbe leadership e solidità difensiva: sarebbe l’identikit perfetto nella formazione di Allegri.

Da non dimenticare la duttilità, in quanto Gomez può essere schierato anche terzino destro. Se l’ex Charlton dovesse arrivare, i meneghini avrebbero cinque difensore potenzialmente titolari pronti a giocarsi il posto nella difesa a tre: stiamo parlando di Gabbia, Tomori, Pavlovic, De Winter ed eventualmente Joe Gomez.

Nelle recenti uscite, i centrali rossoneri hanno dimostrato di essere un elemento importante nel gioco lombardo come testimoniato dalla rete di Pavlovic contro la Cremonese.

Il d.s. Tare non ha intenzione di farsi trovare impreparato, considerando il calciomercato prossimo alla chiusura. Dunque tra gli altri profili sondati dal dirigente albanese, riflettori puntati su Akanji del Manchester City oppure Foyth del Villareal.