Milan, Allegri spinge per un nuovo difensore: due i nomi in cima alla lista

Il Milan continua a cercare un nuovo difensore centrale: fari puntati su due nomi, che ben conoscono il campionato di Serie A

Novità importanti sul calciomercato del Milan. Le osservazioni compiute da Massimiliano Allegri, al netto del primo match stagionale di campionato perso contro la Cremonese, rimescolano le priorità del Diavolo nelle operazioni da compiere in questa fase finale della sessione estiva di mercato.

Oltre al capitolo attaccante, ancora da risolvere con un nuovo innesto – o forse due, in base al futuro dell’affare per Harder – i rossoneri intendono acquistare un nuovo difensore centrale. Allegri starebbe infatti spingendo per l’aggiunta di un ulteriore tassello nella retrovia del Milan, che continua talvolta a manifestare momenti di appannaggio e cali di concentrazione. Il solo arrivo di Koni De Winter sembra non essere sufficiente a risolvere una delle principali problematiche che i rossoneri hanno manifestato nel passato recente, motivo che porta Igli Tare a guardarsi intorno, cercando di sfruttare i possibili colpi di scena degli ultimi giorni di mercato.

Milan, nuovo nome per la difesa: un italiano il prescelto

L’intenzione chiara della dirigenza del Milan è quella di trovare il calciatore giusto in grado di alzare il livello competitivo del reparto difensivo della squadra, al contempo puntando su chi già conosce le dinamiche del calcio italiano. Tutte queste variabili sembrano indirizzare in maniera decisa verso un calciatore ben preciso. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan si sarebbe inserito nella corsa per l’acquisto di Pietro Comuzzo.

Il difensore classe 2005 era nel mirino dell’Al Hilal, che si era spinto ad offrire 35 milioni di euro per portarsi a casa un giovane dotato di carattere e grande esperienza a dispetto dell’età anagrafica. La trattativa con il club saudita non ha tuttavia trovato un risvolto positivo, con Comuzzo che è dunque rimasto alla Fiorentina ma che a sua volta non lo ritiene incedibile. Tare potrebbe dunque sferrare il colpo decisivo nei prossimi giorni, cercando di attirare uno dei talenti più in rampa di lancio del movimento italiano verso i colori rossoneri.

Non solo Comuzzo: Milan vigile anche su un ex Serie A

La trattativa per Comuzzo rischia però di essere piuttosto impegnativa ed esosa dal punto di vista economico, motivo per cui il Milan studia una pista alternativa. Oltre al calciatore della Fiorentina, nella wishlist della dirigenza milanista è presente anche un volto noto alla Serie A: Merih Demiral.

Il turco attualmente veste la maglia dell’Al Ahli in Saudi Pro League, ma un ritorno in un campionato a lui ben noto come quello di Serie A non è affatto da escludere. L’ex Atalanta e Juventus, il cui contratto con i sauditi scadrà a giugno 2026, potrebbe dunque essere un’opportunità di fine mercato che Igli Tare intende valutare con accuratezza.