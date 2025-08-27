Ultim’ora Gimenez, parla l’agente: l’annuncio ufficiale non lascia dubbi

Sono ore calde per il calciomercato e intanto arrivano interessanti novità di calciomercato relative all’attaccante Santiago Gimenez.

L’attaccante messicano Santiago Gimenez è stato uno dei più grandi acquisti della sessione invernale e in molti credevano nella sua esplosione. Dopo un buon inizio l’attaccante però ha sofferto, complice una squadra che non è stata capace di metterlo a suo agio e che non lo ha aiutato in fase realizzativa.

Negli ultimi giorni sono nati tanti rumors riguardo il giocatore e addirittura si è parlato di una possibile cessione last minute. Tante voci e tra le altre cose Gimenez è stato accostato nell’arco di un possibile scambio con la Roma con Dovbyk. Dopo settimane di rumors l’agente del giocatore Rafaela Pimenta è intervenuta ufficialmente ed ha rilasciato importanti dichiarazioni.

Milan, l’agente di Gimenez lancia un messaggio al club

Il giornalista Fabrizio Romano ha riportato le dichiarazioni dell’agente del giocatore Rafaela Pimenta ed ha rilasciato parole molto interessanti sul suo futuro. La Pimenta ha chiarito: “Santiago Gimenez non lascerà il Milan” e poi ha infine risposto agli ultimi rumors svelando:

“Posso garantire che le recenti notizie non sono vere. Santiago resta al club”, la chiosa della nota agente che blinda il messicano che – comunque vada a quanto pare – resterà in maglia rossonera.