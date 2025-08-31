Milan, altra cessione in arrivo: quanto incassano i rossoneri

Il Milan mette a segno l’ennesimo colpo in uscita. È tutto fatto per la cessione del calciatore rossonero: la formula e le cifre finali dell’operazione

Dopo una sconfitta all’esordio in campionato e la successiva vittoria a Lecce dello scorso venerdì, per il Milan arriva la sosta per le nazionali, da utilizzare per riordinare le idee e fare un bilancio su quella che è stata l’estate vissuta.

Diversi i temi da analizzare, in primis l’impatto del nuovo staff tecnico sull’ambiente rossonero così come i nuovi acquisti aggiunti alla rosa del Diavolo. Nelle ultime ore del calciomercato continuano però le operazioni in uscita del club: il DS Igli Tare ha finalizzato un altro addio, con il calciatore che saluterà Milano prima di aprire un nuovo capitolo in carriera.

Mercato Milan, affare concluso per la cessione del calciatore: i dettagli dell’operazione

Così come confermato dallo stesso Tare nel prepartita della sfida di Lecce, negli ultimi giorni si sono intensificati i discorsi tra Milan e Atalanta per il trasferimento di Yunus Musah in nerazzurro.

Adesso, come confermato da Fabrizio Romano, l’affare trova la fumata bianca: Musah si appresta a diventare un nuovo calciatore della Dea. Il calciatore statunitense approda a Bergamo con la formula del prestito con diritto di riscatto; l’operazione, tra parte fissa per il prestito e opzione per l’acquisto a titolo definitivo, è da 25 milioni di euro. Prima di lasciare la sua attuale squadra, Musah rinnoverà il proprio contratto con il Milan, per poi salpare alla volta di Bergamo per mettersi a disposizione di Ivan Juric per la stagione 2025/26.