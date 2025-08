Milan, altra cessione: tutto pronto, manca solo la firma

Il Milan si appresta a salutare un altro calciatore: definiti i dettagli, si attende soltanto l’ok definitivo e la firma sul contratto

Il nuovo Milan guidato dal tandem Tare-Allegri sta dando vita ad una mini-rivoluzione all’interno del club rossonero. Archiviata un’annata deludente, la scelta di puntare su un direttore sportivo con grande esperienza nel calcio italiano, che a sua volta ha deciso di affidarsi ad un tecnico già vincitore della Serie A in ben sei occasioni, è un grande segnale per la piazza.

La ventata d’aria fresca in casa Milan non può far altro che bene, con l’obiettivo di creare una squadra vincente nel presente ma soprattutto in ottica futura. Ed ecco che il mercato messo in atto volge proprio in questo senso: parallelamente ad alcune cessioni dolorose – quella di Tijjani Reijnders al Manchester City su tutte – il Diavolo ha portato a Milano volti nuovi, pronti a prendere in mano la squadra e a crescere insieme.

Tra cessioni e nuovi arrivi, il centrocampo rossonero cambia volto

Tra i vari reparti di campo che hanno visto sostanziali modifiche, quello maggiormente rivoluzionato è stato indubbiamente il centrocampo. Oltre al già citato Reijnders, i rossoneri hanno deciso di fare un passo oltre Bennacer, che nelle passate stagioni era stato un punto di riferimento indiscusso, per poi fiondarsi sul mercato per trovare i giusti innesti.

Ed ecco che in mediana sono arrivati Samuele Ricci e Luka Modric: due profili differenti, ma che aiuteranno sicuramente il Milan nella stagione che verrà. L’ex Torino, apprezzatissimo da tempo e corteggiato anche dalle altre big italiane, arriva in rossonero per continuare a crescere e a consacrarsi definitivamente ad alti livelli; il croato invece, uno dei migliori centrocampisti dell’ultimo ventennio, porterà classe ed esperienza in mezzo al campo.

Tutto fatto per la cessione: si attende soltanto la firma, poi sarà addio

Chi invece sembra ormai prossimo a salutare il Milan è Warren Bondo. Il centrocampista classe 2003, arrivato in rossonero dal Monza alle battute finali della scorsa sessione invernale di calciomercato, non sembra essere visto come un profilo pronto per giocare con la maglia del Diavolo e partirà in prestito.

Nel futuro di Bondo c’è la Cremonese. Come riportato da calciomercato.com, l’incontro tra Igli Tare e il DS dei grigiorossi Simone Giacchetta è andato positivamente e presto dovrebbe arrivare la fumata bianca per il trasferimento. La formula discussa è quella del prestito secco, poiché il Milan vuole continuare a puntare su Bondo in ottica futura e non intende privarsene a titolo definitivo.