Milan, altri due addii: maxi-scambio col Newcastle

Dopo Tijiani Reijnders e Theo Hernandez, il Milan potrebbe salutare altri due giocatori fino a poco fa inamovibili

Si apre lo scenario di un clamoroso e importante scambio di mercato col West Ham che ha messo nel mirino due giocatori di proprietà del Milan.

La sensazione è che il mercato del Milan sia a un punto di svolta. L’imminente arrivo di Ardon Jashari per meno di quaranta milioni di euro dal Club Brugge potrebbe essere seguito da altri affari. Del resto, la sessione estiva di calciomercato sta per entrare nella sua fase più calda, quella in cui gli affari si sbloccano e subiscono improvvise quanto decise accelerate anche in vista dell’imminente inizio delle competizioni ufficiali.

In tal senso, i prossimi arrivi in casa Milan potrebbero essere legati a due partenze, ma procediamo con ordine. Nelle scorse ore si sarebbe registrato un forte e concreto interessamento da parte del Newcastle United nei confronti di Yunus Musah, centrocampista statunitense che già a inizio mercato fu vicino a lasciare il Diavolo per trasferirsi alla corte di Antonio Conte per vestire la maglia del Napoli. Poi non se n’è fatto nulla e ora l’ex Valencia resta tra i giocatori che potrebbero lasciare il Milan in queste ultime settimane di trattative.

Calciomercato Milan, doppio scambio col Newcastle

Altro giocatore che piace e non poco ai Magpies è Malick Thiaw. Anche il difensore tedesco di origini finlandesi è stato al centro di molte voci di mercato, in particolar modo è stato vicino al Como di Cesc Fabregas, ma anche in questo caso l’affare non è andato in porto. Ora sia Yunus Musah che Malick Thiaw potrebbero lasciare il Milan e diventare due nuovi giocatori del Newcastle United. E pur avendo una importante forza economica, il club inglese potrebbe offrire due contropartite tecniche al Milan per cercare di concludere l’affare, aggiungendo un piccolo conguaglio economico.

In particolar modo, il Newcastle United potrebbe offrire al Milan i cartellini di Kieran Trippier e Jacob Murphy, rispettivamente terzino e laterale offensivo classe ’90 e ’95. Il primo è stato diverse volte vicino ad approdare in Italia mentre il secondo è un nome meno noto al mercato internazionale, ma giocatore di grande affidabilità e duttilità tattica, elemento che potrebbe tornare particolarmente utile a Massimiliano Allegri.