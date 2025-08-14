Milan: altro affare in attacco, Tare lo prende in Serie A

I rossoneri lavorano per rinforzare il reparto offensivo. In caso di uscita di Okafor, Tare potrebbe andare a chiudere una operazione in Italia

Il Milan continua ad essere molto attivo sul calciomercato. Le ultime operazioni hanno permesso ai rossoneri di sistemare la rosa anche in ottica della sfida di domenica di Coppa Italia contro il Bari. Ma ancora mancano diverse pedine alla squadra di Allegri e quindi dobbiamo immaginare altri movimenti in entrata da parte del club di via Aldo Rossi.

E attenzione anche alle uscite. Uno dei giocatori destinati a lasciare il Milan è Okafor. Lo svizzero sembra essere destinato ad andare in Premier League e al suo posto i rossoneri potrebbero pescare in Serie A. Al momento è più una suggestione che altro e bisognerà attendere come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane. Ma si tratta di una pista da seguire con attenzione vista la necessità del club di via Aldo Rossi di prendere un calciatore simile.

Calciomercato Milan: operazione in Serie A, i dettagli

Sono giorni di riflessioni in casa Milan per alcuni reparti. L’interessamento del Leeds nei confronti di Okafor potrebbe portare i rossoneri a valutare con attenzione la possibilità di una cessione dell’attaccante. Naturalmente una sua partenza costringerebbe il club rossonero a dover prendere un sostituto e il nome da tenere in considerazione arriva direttamente dalla nostra Serie A.

Il Milan, infatti, potrebbe decidere di sondare il terreno per Laurienté. Il giocatore del Sassuolo è alla ricerca di una occasione in una big in questo calciomercato e i rossoneri rappresentano una possibilità da tenere in considerazione. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e bisognerà prima cedere Okafor. Subito dopo si penserà al sostituto e il nome del francese è da tenere in considerazione anche perché parliamo di un calciatore che ha dimostrato di avere tanto talento.

Mercato Milan: Laurienté idea per l’attacco?

