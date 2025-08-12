Milan, arriva la doccia gelata: il pallino di Tare sempre più vicino alla Premier

Dopo la soddisfazione per gli arrivi imminenti di De Winter e Athekame, il Milan mastica amaro. Il pallino di Igli Tare si allontana sempre di più. La Premier, invece, si avvicina.

Solo cinque giorni separano il Milan di Massimiliano Allegri dal primo impegno ufficiale nell’annata 2025/2026. Domenica sera, a “San Siro” arriva il Bari. Un appuntamento che i rossoneri avrebbero evitato volentieri, ma sappiamo tutti qual è stato l’esito della passata stagione. Non resta che affrontare con serietà il debutto a “San Siro” contro i pugliesi, in uno stadio che sarà già caldo malgrado l’estate ancora nel vivo e la partita non esattamente di cartello. Previsti oltre 50000 spettatori alla “Scala del Calcio”, i quali accoglieranno a gran voce i nuovi acquisti, su tutti l’attesissimo Luka Modric.

Milan, esordio in un “San Siro” già caldo contro il Bari: ma arriva la doccia fredda sul mercato

Al “Giuseppe Meazza” dovrebbe essere presente anche Koni De Winter e, perchè no, magari disputare anche uno scampolo di gara. Il belga potrebbe sedere in panchina, almeno dal primo minuto, affianco a Zachary Athekame, anch’egli atteso a Milano nelle prossime ore per visite mediche e firma. Con i due innesti degli ultimi giorni, il reparto arretrato dovrebbe essere al completo… se non fosse per quel Giovanni Leoni che sta ingolosendo anche i “cugini” dell’Inter. Ma la squadra in pole, attualmente, non è italiana.

Si fa sempre più vivo, secondo Gianluca Di Marzio, l’interesse del Liverpool, per il gigante classe 2006. L’esperto di mercato, attraverso il proprio profilo X, ha annunciato un’offerta imminente da oltremanica. E le richieste del Parma potrebbe ammorbidirsi. Dalla richiesta minima di 40 milioni di qualche settimana fa, il club ducale potrebbe venire incontro e fermarsi attorno ai 30 di base fissa più eventuali bonus. Un assegno che stuzzica e non poco i Reds, già scatenati in questa sessione di mercato.

Leoni più vicino al Liverpool: il Parma apre alla cessione in Inghilterra

Al momento, quindi, Cherubini sembra prediligere l’estero all’Italia, malgrado società come Juventus, Inter e Milan abbiano mostrato tutta la propria ammirazione per l’ex Sampdoria, che ha concluso l’ultima stagione con prestazioni di alto livello, contribuendo alla salvezza del Parma.

Le tre formazioni più titolate del nostro campionato dovranno impegnarsi e non poco per mettere la freccia e superare le capacità economiche del Liverpool, che si avvicina a grandi passi verso Leoni.