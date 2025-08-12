Ultim’ora Milan, ecco l’attesa fumata bianca: fissate le visite mediche, Allegri può gioire

Fumata bianca in casa Milan. La parola fine sull’affare in entrata è stata finalmente messa. Il calciatore è pronto ad entrare in orbita Milan, con le visite mediche fissate a stretto giro.

Mancano gli ultimi ritocchi, ma la sensazione è che questo Milan sia praticamente al completo. Con la chiusura dell’affare Ardon Jashari, terminato nel migliore dei modi per i rossoneri, si è concluso il tormentone dell’estate in via Aldo Rossi. Allegri ha potuto testare il nuovo centrocampo nelle due amichevoli ravvicinate con Leeds United e Chelsea. Contro i neo promossi in Premier League, il tecnico ha finalmente visto all’opera Santiago Gimenez, autore del gol del momentaneo 1-0. Buone indicazioni da parte del messicano tornato dalle vacanze, ma il timoniere ex Juventus vuole ancora di più. E non solo dal proprio centravanti.

Milan, ecco il nuovo arrivato: fissate le visite mediche

Allegri vuole un altra punta di spessore. Negli ultimi giorno la pista Vlahovic sta perdendo terreno a favore di Rasmus Hojlund. Lo United è favorevole alla cessione del danese, specialmente dopo l’arrivo di Benjamin Sesko, ma va convinto l’ex Atalanta, per il momento riluttante a lasciare l’Inghilterra. Se il nodo Hojlund va ancora sbrogliato, in difesa i nuovi innesti sono oramai ad un passo, a partire dalla trattativa-lampo per Koni De Winter sta per volgere al termine.

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il belga cresciuto nella Juventus si trova già a Milano, dove nel pomeriggio sosterrà le visite mediche alla clinica “La Madonnina”. Terminati i test di rito, l’ormai ex Genoa si sposterà a Casa Milan. In quel momento De Winter firmerà l’accordo che lo legherà al Diavolo per cinque anni, con uno stipendio di 1,8 milioni di euro più bonus. Al club ligure vanno 18 milioni di base fissa più due di parte variabile.

De Winter-Milan, fumata bianca: test e firma sul contratto nelle prossime ore

Tutto risolto in poche ore per quanto concerne l’eredità di Malick Thiaw. Dopo la cessione per 40 milioni al Newcastle del tedesco ex Schalke 04, Tare e Furlani si sono messi subito all’opera per il successore, individuato proprio nel centrale strappato all’Inter, che lo stava seguendo da settimane specialmente in ottica di una possibile cessione di Pavard o Bisseck.

Il belga si tingerà di rossonero e domani sosterrà il primo allenamento con la squadra, per poi essere in panchina nel match d’esordio ufficiale contro il Bari in Coppa Italia. Dopo De Winter, sarà la volta di Akhetame, anch’egli prossimo a trasferirsi a Milano dallo Young Boys.