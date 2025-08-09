Milan: asse con il PSG, dalla Francia il nuovo centrale

La partenza di Thiaw apre la caccia ad un nuovo centrale in casa rossonera. E l’assist potrebbe arrivare direttamente dal PSG: ecco i dettagli

Il Milan è pronto ad iniziare il casting per il nuovo difensore. La partenza di Thiaw costringe i rossoneri a muoversi in modo concreto per individuare il centrale in grado di colmare il vuoto lasciato dal tedesco. Sono diversi i nomi presenti sul taccuino di Tare. Leoni e de Winter sono i nomi in pole position, ma il direttore sportivo rossonero non chiude le porte neanche alla possibilità di andare a prendere il giocatore all’estero.

E attenzione ad un possibile asse con il PSG. I francesi, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbero chiudere un centrale e questo porterebbe uno dei difensori in uscita. A quel punto il Milan un pensiero quasi certamente lo farà vista la necessità di prendere un rinforzo nel reparto arretrato dopo la partenza di Thiaw. Una pista di calciomercato da seguire.

Calciomercato Milan: il PSG lo cede, Tare ne approfitta

Per il Milan c’è la necessità di prendere un difensore. La partenza di Thiaw non era in programma, ma l’offerta del Newcastle era praticamente irrinunciabile. Parliamo di una cifra intorno ai 40 milioni di euro che, a meno di clamorose novità dell’ultimo momento, sarà reinvestita in entrata per andare a rinforzare proprio il reparto arretrato. Leoni e de Winter sono i nomi in prima fila, ma attenzione ad un profilo proveniente dalla Francia.

Il PSG, infatti, ha ormai definito l’arrivo di Zabarnyi e a questo punto Beraldo è pronto a lasciare il club francese in questo calciomercato. Il centrale brasiliano non è mai rientrato nei piani di Luis Enrique e l’arrivo del nuovo centrale lo porta ai margini. Il Milan ne potrebbe approfittare visto che l’operazione è destinata a chiudersi anche con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Attenzione anche alla possibilità di un acquisto definitivo di Beraldo. Il PSG, infatti, potrebbe aprire ad una cessione con una offerta intorno ai 30 milioni di euro. Insomma, una pista di calciomercato da seguire con molta attenzione visto che il Milan dovrà prendere un centrale dopo la partenza di Thiaw.

Mercato Milan: Beraldo nome nuovo per la difesa

Al momento non si hanno contatti diretti fra il Milan e il PSG per Beraldo. In via Aldo Rossi si stanno facendo tutti i ragionamenti del caso per capire quale difensore prendere al posto di Thiaw. Il brasiliano rappresenta una buona possibilità sia perché parliamo di un difensore giovane e di assoluta qualità.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Vedremo il Milan su chi punterà e se la possibilità di Beraldo potrebbe trasformarsi in un qualcosa di concreto. Di certo resta una pista di calciomercato da seguire con attenzione.