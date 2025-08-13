Milan, attacco tutto nuovo: doppio affare col Bayern Monaco

Il Milan prepara un colpo a sorpresa in attacco: salta Rasmus Hojlund, ma il bomber non sarà Dusan Vlahovic

Tra i due contendenti… il terzo gode. È quanto potrebbe accadere al Milan, alla ricerca di un altro rinforzo per l’attacco in vista della prossima stagione.

Dal sogno Dusan Vlahovic al concreto obbiettivo Rasmus Hojlund. Il mercato estivo degli attaccanti per il Milan finora è stato ricco di ipotesi, soluzioni e indiscrezioni, ma scarno in termini di ufficialità dato che – allo stato attuale – Massimiliano Allegri ha a disposizione solo Santiago Gimenez come attaccante centrale di ruolo. Ecco perché, in assenza del centravanti messicano, il tecnico rossonero ha utilizzato Rafael Leao in veste di falso nueve durante le amichevoli estive.

E l’esterno offensivo portoghese ha risposto bene, sfoderando buone prestazioni, gol e assist. Si tratta di calcio estivo, a tratti anche di luglio, ma le indicazioni arrivate sono comunque significative. Nonostante ciò, il direttore sportivo Igli Tare sta lavorando per cercare di assicurare a Massimiliano Allegri almeno un altro rinforzo di livello per il reparto offensivo, pur consapevole delle difficoltà legate al budget e alla mancata partecipazione del Milan alle coppe europee. Un ostacolo che però non sembra spaventare Rasmus Hojlund, il quale avrebbe aperto a un trasferimento in rossonero, anche se nelle prossime ore potrebbe registrarsi l’ennesimo colpo di scena.

Calciomercato Milan, l’attacco cambia grazie al Bayern Monaco

L’attaccante danese, infatti, sarebbe finito anche nel mirino del Bayern Monaco che chiaramente potrebbe essere avvantaggiato nella trattativa. Anche i bavaresi hanno bisogno di ingaggiare almeno un centravanti avendo in rosa il solo Harry Kane oltre al giovane Jonah Kusi-Asare dopo gli addii di Thomas Muller e Mathys Tel.

L’eventuale trasferimento di Rasmus Hojlund dal Manchester United al Bayern Monaco potrebbe aprire le porte a un’altra ipotesi di mercato per l’attacco del Milan. I rossoneri, infatti, potrebbero fare un pensierino per Kingsley Coman, in predicato di lasciare il Bayern per trasferirsi all’Al Nassr in Arabia Saudita.

L’affare sarebbe in dirittura d’arrivo, ma l’ipotesi di giocare ancora in Europa potrebbe affascinare Coman, già visto all’opera in Italia con la maglia della Juventus. In tal caso, Leao potrebbe diventare a tutti gli effetti un giocatore da schierare al centro dell’attacco in un tridente di assoluta qualità.