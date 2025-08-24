Milan: blitz di Tare, lo vuole Allegri

I rossoneri potrebbero presto bussare alla porta del Real Madrid per andare a prendere un calciatore di livello e accontentare Allegri

Il Milan sarà protagonista sul calciomercato nei prossimi giorni. Mancano ancora diverse pedine per definire la squadra di Allegri e per questo motivo il lavoro di Tare sarà molto intenso. Il direttore sportivo dovrà chiudere diverse operazioni per accontentare anche il tecnico toscano. E una operazione la si potrebbe chiudere con il Real Madrid. Il giocatore non rientra nei piani di Xabi Alonso e una sua partenza non è da escludere.

Il calciatore sperava di poter avere uno spazio maggiore, ma la panchina in questa seconda giornata conferma come Xabi Alonso ha altri programmi. Per questo motivo il Real Madrid potrebbe ragionare su una sua partenza negli ultimi giorni di calciomercato e il Milan proverà ad approfittarne visto che Allegri ha già dato il suo placet all’arrivo. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nel corso delle prossime ore.

Calciomercato Milan: Xabi Alonso lo scarica, Allegri lo accoglie

Il Milan nella storia è stato sempre molto attento alle occasioni degli ultimi giorni. Tare nei giorni scorsi non ha escluso la possibilità di sfruttare eventuali situazioni che si potrebbero creare nel corso del calciomercato e gli occhi sono destinati ad essere puntati in casa Real Madrid per capire la fattibilità dell’operazione.

Secondo le informazioni che arrivano direttamente dalla Spagna, Brahim Diaz è sempre più vicino a lasciare il Real Madrid. Lo spagnolo non è nelle prime scelte di Xabi Alonso e gli ultimi giorni di calciomercato lo potrebbero vedere protagonista. Il marocchino da sempre piace ad Allegri e il Milan è pronto a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione. Non un affare semplice, ma il giocatore potrebbe comunque accettare la destinazione rossonera per rilanciarsi.

La pista Brahim Diaz, quindi, per il Milan è da tenere in considerazione in questi ultimi giorni di calciomercato. Il Real Madrid è assolutamente disponibile a ragionare alla partenza del marocchino. Vedremo se ci saranno le condizioni per portare a termine la trattativa oppure si andrà su profili differenti.

Il Milan continua a guardare con attenzione la situazione Brahim Diaz. Il marocchino dovrebbe lasciare il Real Madrid in questi ultimi giorni di calciomercato e i rossoneri potrebbero rappresentare la giusta soluzione. Bisognerà anche capire la valutazione dei Blancos ed eventualmente una apertura al prestito.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Di certo è una pista da attenzionare nel corso dei prossimi giorni visto che Allegri da sempre lo stima e il Milan potrebbe accontentare il tecnico andando a prendere Brahim Diaz.