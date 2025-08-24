Milan: nuovo affare in Spagna, il Barcellona dice sì al prestito

La sconfitta contro la Cremonese ha un po’ rappresentato una sorta di campanello d’allarme in casa rossonera. E Tare è pronto a ricorrere ai ripari

Sarà una settimana molto intensa in casa Milan. A Lecce non sono permessi altri passi falsi per non lasciare altri punti per strada. In via Aldo Rossi si lavorerà in maniera concreta sul calciomercato. Manca ormai una settimana alla chiusura della sessione estiva e per questo motivo toccherà al direttore sportivo trovare i profili utili da dare al proprio tecnico. Per il momento le priorità sono rappresentate da attaccante ed esterno sinistro, ma attenzione anche ad una operazione con il Barcellona.

I prossimi giorni saranno quelli decisivi per la cessione di Chukwueze. Il Fulham non ha mollato la presa e la trattativa dovrebbe concretizzarsi nel corso di queste ultime battute di calciomercato. E per la sostituzione il Milan potrebbe decidere di andare con forza su un calciatore del Barcellona, con i blaugrana che sono assolutamente disponibili al prestito.

Calciomercato Milan: blitz in casa Barcellona, via libera al prestito

Il Barcellona nel giro di pochi giorni dovrà decidere come comportarsi con i giocatori che non sono in lista. Flick ha confermato che la sua volontà è quella di puntare su alcuni profili che sono considerati in partenza e per questo motivo non è da escludere che la lista possa restare molto simile rispetto a quella di adesso.

Una situazione che, come confermato anche in Spagna, potrebbe portare alla partenza in prestito di Bardghji. Il classe 2005 svedese è considerato un grande talento e il Barcellona sarebbe pronto a cederlo in prestito per consentirgli di trovare maggiore minutaggio e attenzione alla soluzione Milan. Il giovane esterno rappresenta una alternativa importante per Chukwueze e quindi non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere.

Il nome di Bardghij è da tenere in considerazione per il Milan. C’è la necessità di prendere un esterno a destra con l’addio di Chukwueze e lo svedese potrebbe essere il nome giusto visto che si cerca un profilo giovane e di prospettiva. Il Barcellona difficilmente lo cederà a titolo definitivo, ma non è da escludere che possa aprire magari ad un diritto.

Mercato Milan: Bardghji nome nuovo per l’attacco?

Bardghji non rientra nei piani del Barcellona almeno in questa stagione e il Milan per lui potrebbe ragionare sulla possibilità di andarlo a prendere nel corso di questo calciomercato. La partenza di Chukwueze porta ad avere un buco in quel ruolo e quindi un tentativo i rossoneri sono pronti a farlo.

In caso di un reale interesse, Bardghji potrebbe arrivare al Milan con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto o magari in modo secco. Ma di certo il classe 2005 è un profilo che stuzzica molto i rossoneri visto che parliamo di un calciatore molto giovane e di prospettiva, ma che ha anche esperienza europea.