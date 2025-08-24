Milan, un club di Premier ci prova per Chukwueze: c’è un ostacolo

Il mercato dei rossoneri non finisce qui, tra le tante cessioni di quest’estate ci potrebbe essere anche quella di Chukwueze

La prima partita in campionato degli uomini di Allegri non è finita nel migliore dei modi. I rossoneri, con tante aspettative sulle spalle, hanno registrato una brutta sconfitta contro la Cremonese. Un brutto passo falso che costringerà il Milan a cercare i 3 punti nella prossima partita contro il Lecce. Intanto però il calciomercato non è ancora finito, Igli Tare deve concludere ancora diverse operazioni e i prossimi giorni saranno decisivi in questo senso.

Anche se il Milan ha già incassato 176 milioni di euro dalla cessioni, ci sono ancora diversi giocatori da piazzare per arricchire ulteriormente le casse rossonere. Infatti oltre a qualche esubero, come Bennacer e Adli, sono considerati in partenza anche Musah e Chukwueze. Secondo il ds queste potrebbero essere cessioni decisive, soprattutto perché il Milan di Allegri giocherà una sola partita a settimana, e di conseguenza, la rosa ha bisogno di essere sfoltita. Ora, tra questi giocatori, quello più vicino alla partenza sembra Chukwueze.

Milan, Chukwueze verso la partenza: ecco cosa manca

I rossoneri hanno registrato un forte interesse del Fulham nei confronti di Chukwueze, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il club inglese nelle prossime ore potrebbe presentare una prima offerta ufficiale al Milan, ma prima c’è da risolvere un nodo che potrebbe ostacolare la partenza del talento nigeriano. L’esterno 26enne percepisce uno stipendio da quasi 4 milioni di euro netti, una cifra che rischia di diventare insostenibile per il Fulham.

Chukwueze, in questi anni in rossonero, non è mai riuscito a ritagliarsi spazio e difficilmente riuscirà in questa stagione a strappare una maglia da titolare. Per questo Tare spera che il giocatore possa andare in contro al Fulham per ridursi lo stipendio e facilitare così il suo trasferimento in Premier League.