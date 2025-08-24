Milan, oggi il giorno di Boniface: pronti due nomi per sostituirlo

Oggi è il giorno di Boniface: il Milan deciderà se trattenerlo o meno, nel frattempo ci sono due nomi pronti a sostituirlo.

Mattinata amara in casa rossonera dopo la sconfitta ottenuta in campionato alla gara d’esordio contro la Cremonese, ieri sera sul prato di San Siro: il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri è uscito sconfitto dalla sfida contro i neo promossi in Serie A, per 2 a 1. Per i rossoneri è andato a segno Pavlovic, sugli sviluppo di un calcio d’angolo, che ha permesso al Milan di agguantare il pareggio, dopo il vantaggio iniziale della squadra grigiorossa targato Baschirotto. Un inizio non brillante quello in casa rossonera, dove si stanno facendo anche delle riflessioni circa la completezza della rosa: una cosa è certa, ovvero la necessità di integrare un nuovo numero 9, poiché ieri sera la prestazione di Gimenez, senza Leao in campo, è stata più che deludente.

Milan, oggi il giorno della verità per Boniface

In casa Milan oggi è un giorno importante, poiché lo staff medico della squadra rossonera è chiamato a decidere sul futuro di Victor Boniface, attaccante nigeriano di proprietà del Bayer Leverkusen. Lo stesso direttore sportivo del club, Igli Tare, prima del match di Serie A, ha confermato come il Milan stia valutando se trattenere l’attaccante o rispedirlo in Germania, dopo due giorni di visite mediche.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan oggi è pronto a prendere la propria decisione: il forte dubbio è la tenuta fisica dell’attaccante, che nella sua carriera ha subito due lesioni al ginocchio e spesso è fuori per problemi muscolari, legati probabilmente ai precedenti infortuni. Ci può essere anche un’alternativa, ovvero quella di tenere Boniface in prestito gratuito, senza dare nulla al club tedesco.

Milan, due nomi per sostituire Boniface: Hojlund sempre il preferito

Se il club dovesse decidere di non confermare l’arrivo di Boniface, il Milan sul taccuino ha già due nomi per un colpo in attacco, considerato che Gimenez non garantisce al momento nulla in termini di condizioni fisiche e gol. Rasmus Hojlund rimane sempre il preferito numero uno dei rossoneri, con il Milan che avrebbe già l’accordo in tasca con il Manchester United, ma occhio ai possibili inserimenti del Napoli. L’altro nome è quello di Conrad Harner, ventenne dello Sporting Lisbona, su cui i rossoneri hanno mostrato il proprio interesse.