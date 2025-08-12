Milan, blitz in Brasile: preso un altro terzino

In attesa di ufficializzare Koni de Winter, il Milan studia un altro colpo per il reparto difensivo

Dopo Pervis Estupinan, il Milan valuta l’ingaggio di un altro terzino per la fascia sinistra dopo la partenza di Theo Hernandez, ceduto all’Al Hilal di Simone Inzaghi.

La cessione di Theo Hernandez ha lasciato una lacuna importante in casa Milan, nonostante il rendimento decisamente in calo dell’esterno francese. Per il momento il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha puntato sull’ecuadoregno Pervis Estupinan, arrivato per circa diciassette milioni di euro dal Brighton dove per il giocatore classe ’98 è stato fondamentale il lavoro dell’ex tecnico Roberto De Zerbi come svelato nelle scorse ore dallo stesso Pervis Estupinan in sede di conferenza stampa di presentazione. Quello dell’ex Villarreal, però, potrebbe non essere l’unico rinforzo sulla corsia di sinistra per il Milan.

Se da un lato il direttore sportivo rossonero Igli Tare è al lavoro per chiudere la trattativa per l’esterno destro svizzero Zachary Athekame, pronto a lasciare lo Young Boys per sposare la causa rossonera, dall’altro il dirigente del Diavolo starebbe lavorando anche a un’altra trattativa mentre nelle prossime ore verrà ufficializzato l’ingaggio di Koni de Winter. Il difensore belga arriverà dal Genoa per circa diciotto milioni di euro dopo che il Milan ha chiuso la trattativa per la cessione di Malick Thiaw agli inglesi del Newcastle United per la cifra di ben quarantadue milioni di euro.

Calciomercato Milan, nuovo nome per la fascia sinistra

In attesa di comprendere se Pervis Estupinan sarà effettivamente o meno il titolare sulla corsia di sinistra, il direttore sportivo Igli Tare sarebbe orientato a tornare su un altro obiettivo per quella zona di campo.

Stando a quanto riportato dall’emittente brasiliana Radio93, il Miln sarebbe sulle tracce di Lucas Piton, terzino sinistro classe 2000. Nato in Brasile, ha anche il passaporto italiano e dunque non ci sarebbe il problema relativo al tesseramento di un giocatore extracomunitario. Valutato circa otto milioni di euro, potrebbe approdare in Italia per vestire la maglia rossonera dopo le esperienze in patria con quelle di Corinthians e Vasco da Gama.