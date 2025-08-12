Arriva l’ufficialità da parte del Milan. L’affare va considerato definitivamente concluso, come comunicato dal club rossonero attraverso una nota sui principali canali.

Massimiliano Allegri può dirsi assolutamente soddisfatto. A cinque giorni dall’esordio ufficiale, pardon, dal secondo debutto sulla panchina rossonera, l’allenatore ha visto esaudite tutte le sue richiesta sul mercato. Rinforzato un centrocampo che promette benissimo, attraverso le capacità in regia di Ricci, la classe assoluta di Modric e il talento di Jashari. Anche il reparto difensivo è praticamente al completo, nonostante l’addio di Thiaw prontamente sostituito da Koni De Winter, che in questi istanti sta svolgendo le visite mediche alla clinica “La Madonnina” di Milano.

Milan, mosaico quasi completo: mancano uno o due tasselli

Il prossimo passo sarà l’ufficializzazione di Athekame, atteso nelle prossime ore sotto la Madonnina, per poi concentrarsi in toto su quello che probabilmente sarà l’ultimo tassello in attacco, con il nome di Hojlund in cima alla lista di Tare. Nel frattempo, era altrettanto necessario sfoltire la rosa, specialmente in mediana dove assieme ai tre nuovi acquisti sono già presenti Fofana e un ritrovato Loftus- Cheek. Il Milan ha così deciso di separarsi, a titolo temporaneo, da Warren Bondo.

Il francese rimane nei confini lombardi. L’ex Monza ha firmato il contratto con la Cremonese, come testimoniato dalla nota pubblicata dal club di via Aldo Rossi: