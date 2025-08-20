Milan: blitz in Francia, dal Monaco per 15 mln

I rossoneri continuano ad essere molto attivi sul calciomercato. Non si esclude la possibilità di una operazione in Francia per dare ad Allegri un’altra pedina

Il Milan si vuole prendere la scena in questa fase finale di calciomercato. I rossoneri stanno provando a definire l’arrivo di Boniface dal Bayer Leverkusen e pensano anche ad un altro attaccante (Vlahovic il favorito) in caso di una cessione di Gimenez. Un reparto offensivo, quindi, completamente rivoluzionato dopo una partita contro il Bari che non sembra aver convinto in maniera definitiva.

Ma non è assolutamente finito qui il lavoro di Tare. Allegri si aspetta almeno un centrocampista (se non due con l’uscita di Fofana ndr) e un esterno sinistro. Estupinan ha bisogno di una alternativa diversa rispetto a Bartesaghi e sono in corso le valutazioni per capire su chi puntare in questa ultima fase di calciomercato. E attenzione ad una possibilità dal Monaco visto che l’entourage è alla ricerca di una soluzione differente.

Calciomercato Milan: si sblocca l’esterno, Tare lo prende in Francia

L’esterno a sinistra in questo momento non è una priorità di calciomercato per il Milan, ma resta comunque una operazione da fare vista la presenza di un buco in rosa. Bartesaghi non è considerato da Allegri come l’alternativa giusta ad Estupinan e, quindi, bisognerà andare ad individuare il calciatore giusto che possa comunque consentire ai rossoneri di fare un salto di qualità.

Attenzione al nome di Caio Henrique. Il 26enne brasiliano non sembra rientrare nei piani del Monaco e il suo entourage ha incontrato il Barcellona per capire la fattibilità dell’operazione. I blaugrana hanno chiuso la porta e vedremo se magari ci sarà un colloquio con il Milan per verificare la disponibilità dei rossoneri di prendere il giocatore del Monaco in questo calciomercato. Si tratta di un profilo interessante per Tare considerata anche la sua esperienza a livello internazionale.

Per il momento non ci sono contatti diretti fra Milan e Monaco per Caio Henrique. Si tratta più di una ipotesi di calciomercato vista la necessità dei rossoneri di dover prendere un esterno sinistro nel corso della sessione estiva. Vedremo come si svilupperà la situazione e se magari ci potrà essere l’opportunità di chiudere una operazione simile.

Il Milan dovrà prendere un esterno sinistro in questi giorni e la pista di calciomercato che porta a Caio Henrique è da tenere in considerazione. Parliamo di un giocatore che ha accumulato esperienza in Europa e il Monaco sembra pronto a cederlo per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

Il suo entourage è al lavoro per trovare una soluzione. La pista Barcellona non sembra essere decollata e quindi un sondaggio con il Milan lo potrebbero fare. Poi bisognerà capire se i rossoneri hanno intenzione di prendere Caio Henrique oppure andranno su un calciatore differente.