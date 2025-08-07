Milan: blitz in Inghilterra, arriva dal Brighton

L’arrivo di Jashari non chiude il calciomercato dei rossoneri. Sono diversi i movimenti che Tare deve fare ed uno potrebbe arrivare dalla Premier

Il Milan lavora con attenzione sul calciomercato. Dopo settimane di difficoltà a causa di operazioni non semplici, Tare sembra avere accelerato in maniera definitiva. Jashari ha permesso di completare il centrocampo ed ora il club è al lavoro per riuscire a definire anche altre pedine per portare Allegri ad avere nel giro di davvero poco tempo l’intera rosa a disposizione. Mancano ormai dieci giorni alla partita di Coppa Italia e non c’è più tempo da perdere.

Naturalmente alcuni movimenti dipenderanno molto dalle uscite e non è da escludere una operazione di calciomercato in Inghilterra. Il Brighton è pronto a dare il benservito ad un calciatore davanti a proposte importanti e il Milan potrebbe farci un pensierino per capire meglio la fattibilità dell’affare. Vedremo come si svilupperà meglio la questione e se si riuscirà ad individuare la formula giusta per questo rinforzo.

Calciomercato Milan: nuovo affare in Inghilterra, i dettagli

Con il centrocampo ormai completato, il Milan deve iniziare a ragionare su altri ruoli per consentire ad Allegri di poter contare sull’intera rosa a disposizione in davvero poco tempo. Al momento mancano ancora alcuni elementi e per questo motivo toccherà a Tare nel corso delle prossime settimane di andare a definire alcune operazioni in entrata. Vedremo naturalmente cosa succederà e quali saranno le scelte da parte del club di via Aldo Rossi.

Fra i movimenti che possono esserci in questo calciomercato c’è anche uno offensivo visto che Chukwueze non rientra in questo momento nei piani del Milan e di Allegri. E per la sostituzione occhio al nome di Facundo Buonanotte. L’argentino classe 2004 lascerà il Brighton per una cifra intorno ai 20 milioni di euro e quindi i rossoneri potrebbero ragionare sulla possibilità di chiudere una operazione importante.

Buonanotte è un trequartista, ma in carriera è stato utilizzato anche come esterno a sinistro e quindi rappresenta una soluzione importante anche per il Milan in caso di addio di Chukwueze in questo calciomercato. Vedremo come si svilupperà la situazione e se davvero il Milan deciderà di mettere sul piatto una offerta per il talento argentino. Il Brighton è rassegnato di perdere Buonanotte nel corso della sessione in corso.