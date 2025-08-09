Milan: blitz in Premier, Tare lo prende dal Tottenham

Il Milan per il difensore si prenderà del tempo per valutare tutte le opzioni. E una potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League

In via Aldo Rossi si è deciso di non accelerare sul difensore. Il buco lasciato da Thiaw non sarà colmato nel giro di poco tempo. Ci si vuole prendere qualche giorno in più per effettuare tutti i ragionamenti del caso. I nomi di Leoni e de Winter restano in cima alla lista, ma si valutano anche le piste estere e le occasioni che potrebbero arrivare dalle big europee. E non è da escludere che Tare possa sondare il terreno per un calciatore che Allegri conosce molto bene.

Una operazione comunque non semplice visto che il prezzo si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Il Milan ne ha guadagnati 40 con la cessione di Thiaw e, quindi, potrebbe fare un tentativo nel corso di questo calciomercato sperando magari in uno sconto. Per il momento si tratta di una ipotesi e vedremo cosa succederà.

Calciomercato Milan: Allegri accontentato, l’erede di Thiaw dalla Premier

Il calciomercato fatto fino ad oggi al Milan ha lanciato un messaggio molto chiaro: i rossoneri non hanno alcuna intenzione di partecipare ad aste. Per questo motivo le piste che portano a Leoni e de Winter non sono assolutamente facili da concretizzare considerata la folta concorrenza di diversi club. E quindi si guarda con attenzione all’estero per andare a sfruttare una occasione importante per rendere ancora più forte la rosa.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Tottenham potrebbe decidere di prendere Araujo e il suo arrivo dovrebbe aprire la strada alla cessione di Romero e il Milan è pronto a farci un pensiero. L’argentino ha una valutazione intorno ai 50 milioni di euro, ma una cessione potrebbe anche avvenire ad una cifra inferiore. E quindi vedremo se Tare farà un sondaggio per capire l’operazione.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Non c’è nessuna trattativa con il Tottenham per Romero, ma presto il Milan potrebbe decidere di andare a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’affare. Una operazione non semplice dal punto di vista economico anche se la cessione di Thiaw è destinata a semplificare il tutto.

Mercato Milan: Romero nuova idea per la difesa?

Romero è un giocatore che conosce molto bene il campionato italiano e Allegri lo apprezza. Per questo motivo il tecnico del Milan potrebbe dare il proprio via libera all’arrivo dell’argentino. Vedremo se i rossoneri faranno un tentativo per l’ex Juventus oppure si andrà su obiettivi differenti.

La valutazione di Romero si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Per il momento siamo nelle valutazioni e nelle riflessioni e nei prossimi giorni il Milan scioglierà i dubbi. E l’argentino resta una pista di calciomercato possibile per il club di via Aldo Rossi dopo l’addio di Thiaw in direzione Newcastle.