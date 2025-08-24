Milan-Boniface, affare a rischio: Tare si tutela

Subito dopo la clamorosa sconfitta dei rossoneri contro la Cremonese, arrivano delle notizie clamorose su Victor Boniface: ecco le ultime

Il ritorno sulla panchina del Milan di Massimiliano Allegri è andato nel peggiore dei modi. La sconfitta contro la Cremonese ha evidenziato ancora di più come i rossoneri abbiano la necessità di rimodellare il reparto offensivo. Oltre all’insufficiente prestazione di Gimenez, al Diavolo mancano alternative concrete in attacco. Per questo sembrava tutto pronto per l’arrivo di Victor Boniface, di cui si aspettava solo l’esito delle visite mediche.

Il Milan infatti aveva già trovato un accordo con il Bayer Leverkusen per un prestito oneroso di 5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 24 milioni. Il giocatore si è sottoposto alle visite mediche nella giornata di ieri ma, notizia di ora, il giocatore ha deciso di tornare in Germania. Evidentemente la società rossonera ha bisogno di tempo per valutare gli esiti delle visite, soprattutto vista la lunga serie di infortuni che ha condizionato le ultimi stagioni del nigeriano.

Si va verso il no, il Milan pensa già al sostituto di Boniface

Lo scenario più probabile è che il Milan non formalizzi l’arrivo di Boniface e, se così dovesse essere, i rossoneri si muoveranno subito sul mercato per un altro attaccante. Le prossime ore saranno decisive per la decisione della dirigenza, che intanto sta valutando tutti gli scenari possibili assieme a Massimiliano Allegri, ma la decisione più probabile sembra quella di cambiare obbiettivo.

Qualora così fosse, nel taccuino di Tare ci sono diversi nomi. A partire da Conrad Harde, talento dello Sporting Lisbona, ma anche giocatori del nostro campionato come Artem Dobvyk, in uscita dalla Roma, o Dusan Vlahovic, per cui si potrebbero riaprire i contatti con la Juventus . Al momento, però, l’unica cosa certa è che il Milan non può rinunciare ad un nuovo centravanti, si tratta solo di scegliere il nome definitivo.