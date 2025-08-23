Milan: Boniface non convince, Vlahovic porta il nuovo bomber

Il nigeriano sembra non convincere in maniera definitiva i rossoneri e per questo motivo si stanno valutando alcune alternative: attenzione ad un intreccio con Vlahovic

Il Milan si prende del tempo prima di decidere su Boniface. Le ultime notizie che arrivano da via Aldo Rossi non sono assolutamente positive anche se per adesso non si hanno certezze. Stando alle indiscrezioni, le condizioni fisiche del nigeriano alimentano dei dubbi e per questo motivo, come successo in passato con Pubill, il club potrebbe decidere di non chiudere l’operazione e magari andare su un altro obiettivo oltre Harder.

Con Gimenez in uscita, una doppia operazione in attacco da parte del Milan in questa fase finale di calciomercato non è esclusa. Il nome di Vlahovic resta quello in pole position, ma attenzione anche ad un intreccio con lo stesso serbo. I fari potrebbero presto essere puntati in terra turca dove c’è un calciatore destinato a dare garanzie ad Allegri e ai rossoneri.

Calciomercato Milan: Boniface in dubbio, chi arriva al suo posto

Il futuro di Boniface è assolutamente in dubbio. Il Milan ad oggi non ha sciolto le riserve considerando i problemi fisici che attanagliano il nigeriano ormai da tempo. Per questo motivo si stanno valutando diversi profili e attenzione ad un possibile intreccio con Vlahovic. Il serbo, infatti, resta un obiettivo, ma per il momento non ci sono novità positive. E il Fenerbahce sembra pronto a sferrare l’attacco per portare Dusan alla corte di Mourinho.

E in questo caso il Milan potrebbe decidere di affondare il colpo per En-Nesyri. Il marocchino è una garanzia anche dal punto di vista realizzativo e accetterebbe volentieri la soluzione rossonera in questa fase di calciomercato. Per adesso è una semplice indiscrezione che dovrà comunque essere confermata in futuro. Resta una pista da attenzionare nel corso delle prossime settimane vista la necessità dei rossoneri di prendere una punta.

Il nome di En-Nesyri è da considerare a prescindere dalla situazione Boniface. Gimenez non rientra nei piani del Milan e una sua uscita aprirebbe all’arrivo di una nuova punta in questo calciomercato. E l’eventuale arrivo di Vlahovic in terra turca potrebbe aprire le porte a vedere il marocchino in rossonero.

Mercato Milan: En-Nesyri resta una idea in attacco

Il rebus dell’attaccante in casa Milan sarà sciolto nei prossimi giorni. I rossoneri per prima cosa dovranno prendere una decisione importante su Boniface. E poi ragioneranno sulla possibilità di andare a prendere uno o due giocatori per rendere completo il reparto offensivo di Massimiliano Allegri.

Il nome di En-Nesyri è da tenere in considerazione. Parliamo di un calciatore che ha dimostrato di avere talento e rappresenta una soluzione per il Milan nel corso di questo calciomercato. Poi bisognerà capire meglio quali saranno le mosse di Tare e se il Fenerbahce prenderà realmente Vlahovic.