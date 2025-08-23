Milan-Boniface, rivelazione shock di Moretto: “Potrebbe succedere l’impensabile”

Tutto il mondo Milan con il fiato sospeso per la vicenda Victor Boniface. Sono ore di attesa per il futuro calcistico dell’attaccante nigeriano, con un’ipotesi clamorosa all’orizzonte.

È il giorno più atteso dell’anno, per gli amanti di questo sport. Dopo lunghe settimane in cui è il calciomercato a dominare la scena, si torna a parlare di calcio vero, quello giocato sul rettangolo verde. La Serie A riapre i battenti. Il campionato si riapre con una sensazione comune tra l’opinione pubblica: che la stagione 25/26 regalerà un torneo forse ancor più equilibrato dello scorso. Napoli e Inter partono con il muso avanti, per dirla con l’allenatore rossonero. Ma è proprio Max Allegri la “matta” nel mazzo, quella che può puntare anche all’impensabile, anche grazie all’assenza di impegni infrasettimanali.

Serie A, si riparte: c’è Milan-Cremonese, rossoneri alle prese con l'”affaire” Boniface

Tra gli anticipi del primo sabato di campionato figura Milan-Cremonese. “San Siro” tutto esaurito, sintomo di una nuova fiducia maturata con l’estate. Ma la vigilia, in casa rossonera, è stata caratterizzata dal Boniface-day. L’attaccante è atterrato a Milano verso le 15. Prima tappa: clinica “La Madonnina” per i test medici. Circa due ore più tardi, il nigeriano si è trasferito al Centro Ambrosiano per ottenere l’idoneità. Ma nel tardo pomeriggio, ha fatto sorgere qualche dubbio la visita all’Ospedale Galeazzi, specializzato per l’ortopedia.

Iter completato? Pare proprio di no. A fare il punto della situazione è stato Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano:

“Nonostante questo iter il Milan non ha ancora deciso se procedere o meno. Ci sono dei dubbi sullo stato fisico, sulla continuità di rendimento di Boniface. Il Milan vuole vederci chiaro, vuole approfondire ancora la situazione e oggi, sabato 23 agosto, farà svolgere ulteriori accertamenti ancora più approfonditi a Boniface, prima di decidere se sì o se no.”

Milan, dubbi sullo stato fisico di Boniface: oggi giornata decisiva

I test odierni possono quindi decidere le sorti della nuova avventura di Boniface, il quale per ben due volte è già stato operato al crociato. La buona riuscita della telenovela dipende, quindi, dal superamento delle visite. A poche ore dall’esordio ufficiale in campionato, i tifosi rossoneri dovranno tenere un occhio sulla vicenda.

L’accordo con il calciatore c’è già. Tare e l’entourage della punta hanno trovato l’intesa su un anno più quattro, qualora ovviamente il Milan decidesse di esercitare il diritto di riscatto a 24 milioni di euro. La firma sul contratto è però ancora un’incognita. Si prospetta un caso simil Schick-Juventus? Lo scopriremo nelle prossime ore.