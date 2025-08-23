Milan-Boniface, rivelazione shock di Moretto: “Potrebbe succedere l’impensabile”

di
Boniface

Tutto il mondo Milan con il fiato sospeso per la vicenda Victor Boniface. Sono ore di attesa per il futuro calcistico dell’attaccante nigeriano, con un’ipotesi clamorosa all’orizzonte.

È il giorno più atteso dell’anno, per gli amanti di questo sport. Dopo lunghe settimane in cui è il calciomercato a dominare la scena, si torna a parlare di calcio vero, quello giocato sul rettangolo verde. La Serie A riapre i battenti. Il campionato si riapre con una sensazione comune tra l’opinione pubblica: che la stagione 25/26 regalerà un torneo forse ancor più equilibrato dello scorso. Napoli e Inter partono con il muso avanti, per dirla con l’allenatore rossonero. Ma è proprio Max Allegri la “matta” nel mazzo, quella che può puntare anche all’impensabile, anche grazie all’assenza di impegni infrasettimanali.

Serie A, si riparte: c’è Milan-Cremonese, rossoneri alle prese con l'”affaire” Boniface

Tra gli anticipi del primo sabato di campionato figura Milan-Cremonese. “San Siro” tutto esaurito, sintomo di una nuova fiducia maturata con l’estate. Ma la vigilia, in casa rossonera, è stata caratterizzata dal Boniface-day. L’attaccante è atterrato a Milano verso le 15. Prima tappa: clinica “La Madonnina” per i test medici. Circa due ore più tardi, il nigeriano si è trasferito al Centro Ambrosiano per ottenere l’idoneità. Ma nel tardo pomeriggio, ha fatto sorgere qualche dubbio la visita all’Ospedale Galeazzi, specializzato per l’ortopedia.

Boniface
Il Milan vuole altri test per Boniface (LaPresse) – spaziomilan.it

Iter completato? Pare proprio di no. A fare il punto della situazione è stato Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano:

“Nonostante questo iter il Milan non ha ancora deciso se procedere o meno. Ci sono dei dubbi sullo stato fisico, sulla continuità di rendimento di Boniface. Il Milan vuole vederci chiaro, vuole approfondire ancora la situazione e oggi, sabato 23 agosto, farà svolgere ulteriori accertamenti ancora più approfonditi a Boniface, prima di decidere se sì o se no.”

Milan, dubbi sullo stato fisico di Boniface: oggi giornata decisiva

I test odierni possono quindi decidere le sorti della nuova avventura di Boniface, il quale per ben due volte è già stato operato al crociato. La buona riuscita della telenovela dipende, quindi, dal superamento delle visite. A poche ore dall’esordio ufficiale in campionato, i tifosi rossoneri dovranno tenere un occhio sulla vicenda.

Boniface
Firma sul contratto a rischio per Boniface (LaPresse) – spaziomilan.it

L’accordo con il calciatore c’è già. Tare e l’entourage della punta hanno trovato l’intesa su un anno più quattro, qualora ovviamente il Milan decidesse di esercitare il diritto di riscatto a 24 milioni di euro. La firma sul contratto è però ancora un’incognita. Si prospetta un caso simil Schick-Juventus? Lo scopriremo nelle prossime ore.

Francesco Flauto

Classe 2002, nato e cresciuto ad Ancona ma laureato in "Scienze Politiche" a Milano. Fin da piccolo, lo sguardo fisso verso una sola aspirazione: diventare un giornalista sportivo. Poco talento con il pallone tra i piedi, col tempo ho compreso che sarebbe stato meglio raccontare il calcio da fuori. Sono appena all'inizio del sentiero che, spero, mi porterà a realizzare il mio sogno.
Gestione cookie