Milan, non solo Boniface: doppia operazione in attacco

Nel pomeriggio di oggi il Milan ha accolto Victor Boniface, arrivato in Italia per sostenere le visite mediche e firmare con i rossoneri

Dopo i tentennamenti di Rasmus Hojlund, il Milan ha deciso di virare con convinzione su Victor Boniface, centravanti nigeriano che arriverà in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen.

Sarà Victor Boniface il nuovo attaccante del Milan. Nelle ultime settimane il direttore sportivo Igli Tare ha inseguito diverse piste per rinforzare il reparto offensivo dei rossoneri. Dal sogno rappresentato da Dusan Vlahovic a quello Rasmus Hojlund, il Milan ha provato a ingaggiare un centravanti di spessore nonostante la mancata partecipazione alle coppe europee che pesa sia in termini economici che di blasone. Nelle battute iniziali della sessione estiva di calciomercato erano emerse anche le ipotesi rappresentate da Lorenzo Lucca e Victor Osimhen, ma il primo è andato al Napoli e il secondo ha lasciato a titolo definitivo gli azzurri per fare ritorno in Turchia, al Galatasaray.

E così, dopo settimane di tentativi, attesa e valutazioni, il direttore sportivo Igli Tare ha deciso di affondare il colpo per Victor Boniface. L’attaccante nigeriano classe 2000 arriverà in rossonero dal Bayer Leverkusen con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a trenta milioni. Un’operazione interessante e conveniente sia sotto il profilo tecnico che economico, anche se c’è chi solleva dubbi in merito alla condizione fisica del nuovo gigante dell’attacco rossonero.

Calciomercato Milan, dopo Boniface altre novità in attacco

Victor Boniface sarà l’unico nuovo centravanti acquistato dal Milan in questa sessione di mercato. Ad ora, infatti, l’unica punta di ruolo in rosa è Santiago Gimenez dato che nel suo 3-5-2 rodato in estate Massimiliano Allegri ha dato spazio a Rafael Leao come riferimento offensivo più avanzato. Nelle ultime ore di mercato, però, potrebbe esserci qualche altra importante novità nel reparto offensivo.

In queste ore, infatti, si intensificano le voci in merito a un possibile addio di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, infatti, non è certo di restare in rossonero e potrebbe partire a fronte di un’offerta da trenta milioni di euro. Ma il Milan potrebbe prendere in considerazione anche l’ipotesi di uno scambio, magari con lo Stoccarda che potrebbe offrire il cartellino di Ermedin Demirovic, attaccante bosniaco classe ’98 tra i giocatori già adocchiati da Tare nelle scorse settimane.