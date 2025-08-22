“Operazione da 100 milioni”: Milan, la notizia di mercato è clamorosa

Un affare da circa 100 milioni di euro. Questa è la clamorosa indiscrezione di mercato che vede il Milan chiamato ad una spesa davvero folle per portare in rossonero il giocatore.

A poco più di una settimana dal gong finale, il mercato del Milan è tutt’altro che concluso. In giornata, visite mediche permettendo, i rossoneri daranno il loro benvenuto a Victor Boniface. Il centravanti del Bayer Leverkusen è uscito vincitore dal lungo casting del Milan per il nuovo attaccante da affiancare a Santiago Gimenez.

I rossoneri hanno trovato l’intesa con il Leverkusen sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che permette dunque al Diavolo di avere ancora molto margine di manovra per altri acquisti. In queste ore sta avanzando l’ipotesi di un Milan interessato all’acquisto di un altro attaccante per completare il reparto. Il profilo perfetto sarebbe già stato individuato, ma si tratterebbe di un’operazione da 100 milioni di euro.

Milan, richieste folli da parte di Vlahovic: “Sarebbe un’operazione da 100 milioni”

In casa Milan non sembra ancora essere tramontata la pista che porta a Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo non ha ancora trovato una sistemazione, ma è chiaro che la Juventus dovrà trovare una soluzione in questi ultimi giorni di mercato. Molto dipenderà, però, anche dalla richieste dell’ex Fiorentina, che si dovranno obbligatoriamente abbassare.

Secondo quanto riportato da Ivan Zazzaroni, giorni fa l’entourage di Vlahovic avrebbe avanzato delle richieste da giocare “svincolato”. Richieste da 6 milioni di euro netti a stagione per 4/5 anni più 15 milioni di euro alla firma. Cifre decisamente troppo alte, che se aggiunti ai soldi che andrebbero spedi per il cartellino comporterebbe un’operazione 100 milioni totali.

Chiaro che né il Milan né qualsiasi altro club sono disposti ad arrivare a cifre del genere per un giocatore che viene comunque da stagioni tutt’altro che positive. Per sbloccare l’affare Vlahovic dovrà, dunque, venire incontro alla società abbassando le sue pretese. Altrimenti la permanenza alla Juventus, con il rischio di restare fuori squadra (percependo comunque 12 milioni di euro), diventerà quasi certa.

Attacco Milan, Harder quasi saltato: il danese preferisce il Rennes

Un altro profilo preso in considerazione dal Milan per completare l’attacco è poi Conrad Harder. Secondo quanto riportato, però, dal quotidiano portoghese A Bola, il danese classe 2005 avrebbe scelto il Rennes, dove avrebbe la certezze di giocare con continuità.

Allo Sporting Lisbona dovrebbero andare oltre 20 milioni di euro, per un’operazione che sembra essere ormai in dirittura d’arrivo. Nulla da fare per il Milan che dovrà depennare il nome di Harder dalla sua lista.