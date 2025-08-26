Milan, Boniface senza peli sulla lingua: “Vi spiego perché il mio trasferimento è saltato”

Victor Boniface ha fatto finalmente chiarezza, spiegando i reali motivi del suo trasferimento al Milan saltato. Il centravanti nigeriano non ha usato giri di parole.

Oltre al clamoroso K.O. a San Siro contro la Cremonese, il tema più caldo di queste ultime ore in casa Milan è stato senza dubbio il trasferimento saltato di Victor Boniface. Il nigeriano del Bayer Leverkusen sembrava essere il prescelto per affiancare Santi Gimenez in attacco, con il Milan che aveva di fatto chiuso l’affare nel giro di poche ore.

Nella giornata di venerdì Boniface è addirittura sbarcato a Milano per svolgere le visite mediche di rito, per poi porre la firma sul suo nuovo contratto. Questa firma non è, però, mai arrivata, con il Milan che ha deciso di rispedire il giocatore in Germania dopo aver svolto degli esami più approfonditi.

Il motivo del mancato trasferimento sembrano essere i problemi al ginocchio di Boniface, che nel corso della sua carriera ha già riportato per due volte la rottura del crociato. Nelle scorse ore il centravanti nigeriano è uscito allo scoperto.

Boniface spiega tutto: “Affare saltato per i miei infortuni passati”

Nonostante le notizie ufficiali parlassero di affare non andato in porto per problemi fisici, in molti avevano insinuato che il reale motivo dietro al mancato arrivo di Boniface fosse dovuto a Giorgio Furlani, desideroso di puntare su Conrad Harder al posto del nigeriano. In queste ore, in uno streaming live, lo stesso Boniface ha fatto chiarezza sulla vicenda:

Il trasferimento al Milan non ha funzionato a causa dei miei infortuni passati. Ho avuto due infortuni al ginocchio destro e il problema persiste da molto tempo.

Anche Boniface, dunque, conferma la tesi ufficiale del Milan. L’approdo in rossonero del classe ’98 è saltato a causa del ginocchio destro del giocatore, che non ha dato le giuste garanzie.

Milan, Harder al posto di Boniface: ma l’affare non è ancora chiuso

Per “rimpiazzare” Boniface, il prescelto del Milan si chiama Conrad Harder. Il danese classe 2005 ha convinto la società, per un’operazione che dovrebbe aggirarsi sui 27 milioni di euro totali. Ieri la trattativa sembrava di fatto chiusa, con il giocatore atteso a Milano già oggi. Secondo Matteo Moretto, però, la fumata bianca non sarebbe ancora arrivata.

Il Milan attende ancora il definitivo ok dello Sporting Lisbona per poi accogliere Harder. L’affare non sembra essere a rischio, ma la turbolenta estate rossonera, ricca di inaspettati colpi di scena, non può far stare completamente tranquilli.