Milan, buonuscita e rescissione del contratto: svolta per Boniface

Il Milan è vicina a rescindere il contratto grazie a una ricca buonuscita: può essere la svolta finale per l’arrivo di Boniface

Il calciomercato del Milan è stato decisamente spumeggiante fino a questo momento. È vero, ci sono state delle cessioni pesantissime, soprattutto quella di Tijjani Reijnders, ma grazie a quanto incassato, il Diavolo è riuscito a ristrutturare diversi reparti, a partire proprio dal centrocampo.

La dirigenza ha messo a disposizione del tecnico livornese una mediana composta da Modric, Ricci e Jashari, che potrebbe rivoluzionare in maniera profonda il gioco del Milan. Ora, però, è arrivato il momento dell’attacco e i rossoneri sono vicini a chiudere due operazioni pesanti in entrata e in uscita.

Il Milan è sempre più vicino a Boniface: cosa manca per chiudere

Da settimane si parla del possibile nuovo attaccante che potrebbe vestire la maglia del Milan e guidare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri nella stagione che sta per iniziare. Il nome più caldo sembrava quello di Dusan Vlahovic, ma la trattativa che potrebbe portare il centravanti serbo a Milano non è mai davvero entrata nel vivo.

Poi è subentrato Rasmus Hojlund, ma anche in questo caso il calciatore del Manchester United non ha mai chiuso con i rossoneri, privilegiando proposte in prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo. Per queste ragioni, il Milan è molto vicino a chiudere una trattativa lampo e portare in rossonero Victor Boniface.

Il bomber del Bayer Leverkusen è molto vicino in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. In questo modo, il Milan potrà decidere tra un anno il suo futuro. Manca ancora l’accordo definitivo con l’entourage del calciatore, ma ora la chiusura sembra davvero vicina. Allegri avrà a breve il suo nuovo attaccante.

La rescissione di Origi è a un passo

Ma non ci sono solo i nuovi acquisti, anche gli addii necessari. E tra questi c’è sicuramente quello di Divock Origi. L’ex Liverpool è da tempo fuori dal progetto, ma ha un accordo con il Milan fino a giugno 2026 per 4,5 milioni di euro a stagione.

I rossoneri ora sembrano disposti a offrire ben 2 milioni di euro pur di ottenere la rescissione. Secondo le ultime informazioni che arrivano da Milano, ora il ragazzo sembra molto vicino ad accettare la proposta e proseguire la sua carriera altrove.