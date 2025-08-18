Milan: c’è il sì di Allegri, deciso il prossimo colpo

La vittoria contro il Bari è sicuramente un primo passo importante. Ora testa al campionato e anche al calciomercato per completare la rosa

La vittoria contro il Bari ha rappresentato sicuramente un segnale positivo. La strada è ancora lunga e servirà migliorare per puntare allo Scudetto. Ora la testa è rivolta all’inizio del campionato. Naturalmente in via Aldo Rossi si continua a pensare al calciomercato e l’obiettivo resta quello di completare la rosa nel minor tempo possibile. Tare in questa fase sta dando la precedenza alle priorità, ma continua ad attenzionare le occasioni che potrebbero esserci nel corso delle ultime due settimane di calciomercato.

E c’è una situazione che il Milan potrebbe sfruttare per andare a rinforzare la rosa. Il giocatore sembra essere ai ferri corti con il club e Allegri lo conosce molto bene avendolo allenato ai tempi della Juventus. Una occasione di calciomercato importante per i rossoneri. Per adesso non ci sono contatti diretti fra le parti, ma la situazione potrebbe cambiare in futuro.

Calciomercato Milan: svolta a sorpresa, il calciatore arriva da Allegri?

Il Milan in questo momento ha come priorità l’attaccante e l’esterno sinistro che possa rappresentare una alternativa a Estupinan. Naturalmente ci sono anche altre situazioni di calciomercato da attenzionare come l’ormai imminente partenza di Okafor e la situazione di Chukwueze. Due partenze che potrebbero portare i rossoneri a valutare dei nuovi ingressi per avere un doppione per ogni ruolo.

Ma non è da escludere che in via Aldo Rossi si possa optare per portare in rosa due ulteriori rinforzi a centrocampo e in difesa per affrontare nel migliore dei modi la stagione. E c’è una situazione che in casa Milan potrebbe essere attenzionata per capire eventualmente la fattibilità di questa operazione nel corso del calciomercato. Ad oggi è una ipotesi e vedremo se in futuro si potrà chiudere un colpo molto importante come quello di Rabiot.

Secondo le informazioni che arrivano dalla Francia, Rabiot è stato messo fuori rosa dal Marsiglia per una discussione con Rowe. Una punizione esemplare anche se non dovrebbe durare molto. Resta da capire se questo strappo potrà essere ricucito oppure si dovrà pensare ad una cessione nel corso del calciomercato. E il Milan resta alla finestra.

Mercato Milan: si riapre la pista Rabiot

Il Milan aveva già fatto un sondaggio per Rabiot, ma il centrocampista al momento non ha aperto. Ora la situazione del francese è cambiata e un tentativo i rossoneri negli ultimi giorni di calciomercato lo potrebbe fare. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci sono ancora delle trattative concrete.

Molto dipenderà anche da come si evolverà la situazione in casa Marsiglia. Se lo strappo sarà ricucito, allora Rabiot resterà alla corte di De Zerbi. In caso contrario è possibile una sua partenza nel corso delle prossime settimane di calciomercato e siamo certi che il Milan un pensiero lo farà visto anche l’ottimo rapporto con Allegri.