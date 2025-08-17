Okafor e Leeds, c’è l’accordo: cosa manca per la cessione

E’ stato trovato l’accordo tra Noah Okafor e il Leeds United, ma manca ancora qualcosa per la cessione dell’attaccante svizzero: il punto

Noah Okafor non rientra nei piani del Milan. Dopo il prestito al Napoli nella seconda parte della stagione, dove ha giocato pochissimo, l’attaccante svizzero è tornato in rossonero disputando un buon precampionato. Quello che è più evidente, è che il giocatore potrebbe andar via. Su di lui c’è forte il Leeds United, per quella che sarebbe un’esperienza in Premier League di assoluto livello.

Il Milan non ha ancora dato parere positivo all’addio di Okafor

Secondo quanto riferito dal giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, c’è un accordo di massima a livello contrattuale tra il Leeds e Okafor. La trattativa prosegue spedita, l’intenzione del club inglese è quella di portare il giocatore in Premier League il prima possibile, anche perché la stagione è già iniziata e domani alle 21:00 il Leeds sfiderà l’Everton.

Tuttavia, il Milan non ha ancora dato il via libera. Questo perché ci si chiede a Milanello se effettivamente Okafor può dare qualcosa ad Allegri nel corso della stagione. D’altra parte, bisogna comunque tenere in considerazione che i rossoneri non giocano le coppe quest’anno.