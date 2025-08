Milan, colpo a fine mercato: Allegri lo porta dalla Premier

Il Milan lavora a un grande affare che potrebbe andare in porto solo nelle ultime ore di mercato

Il calciomercato è la fiera dei sogni, quella finestra temporale in cui si possono realizzare i desideri dei tifosi e non solo. E proprio in tal senso Igli Tare lavora sottotraccia a un grande colpo di mercato.

Dopo gli arrivi di Luka Modric, Samuele Ricci e Pervis Estupinan, il Milan si appresta a chiudere altre due operazioni in entrata. È in arrivo a Milano il centrocampista Ardon Jashari, giocatore originario della Macedonia del Nord ma di passaporto svizzero che arriverà dal Club Brugge dopo una vera e propria telenovela di mercato ormai conclusa con il Milan a spuntarla nonostante le resistenze della società belga. Quello di Ardon Jashari, però, non è l’unico arrivo imminente.

Nelle prossime ore verrà definita anche la trattativa per Zachary Athekame, terzino destro svizzero classe 2004 che arriverà dallo Young Boys nei prossimi giorni. Operazioni “necessarie” per completare l’organico, ma il direttore sportivo Igli Tare continua a lavorare sotto traccia per provare a regalare a Massimiliano Allegri un altro rinforzo, un classico colpo di mercato degli ultimi giorni che potrebbe far sognare i tifosi rossoneri e soprattutto alzare l’asticella del livello tecnico in casa Milan.

Calciomercato Milan, Tare prepara il colpo di fine mercato

Non è un mistero il tentativo del Milan per Dusan Vlahovic, attaccante in uscita dalla Juventus e desideroso di cambiare aria, anche se legato al club bianconero da un ingaggio da dodici milioni di euro a stagione, seppur con contratto in scadenza tra meno di un anno. Ma il colpo di mercato potrebbe essere un altro.

L’obiettivo del Milan per le ultime ore di mercato sarebbe Federico Chiesta stando a quanto rivelato dal noto giornalista Alessandro Jacobone. La trattativa per il suo approdo in rossonero potrebbe entrare nel vivo e sbloccarsi solamente nelle ultime ore di mercato, quando alcuni affari dovranno giocoforza sbloccarsi. Un affare che potrebbe andare in porto nel caso in cui il Milan dovesse riuscire a cedere Noah Okafor e Samuel Chukwueze. In tal caso, il Milan tenterà l’assalto all’esterno ex Juventus, il quale potrebbe decidere di sposare la causa rossonera anche per ritrovare Massimiliano Allegri come allenatore.