Milan, salta anche Nunez: bomber a 30 milioni

In casa Milan prosegue la ricerca di un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez e si profila un’ipotesi clamorosa

Se da un lato i tifosi (e non solo) sognano l’arrivo di uno tra Darwin Nunez e Dusan Vlahovic, dall’altro il Milan potrebbe dover virare su un profilo meno entusiasmante ma che potrebbe comunque fare bene.

Nelle ore in cui sui è – finalmente – sbloccata la trattativa per Ardon Jashari, il Milan rivolge la sua attenzione quasi e solo esclusivamente alla ricerca di un nuovo attaccante. Sistemato il centrocampo, infatti, il direttore sportivo Igli Tare proverà a consegnare al tecnico Massimiliano Allegri un rinforzo importante per il reparto avanzato, pur dovendo ancora sistemare qualche casella in difesa e soprattutto sulle corsie laterali. Inoltre, potrebbe registrarsi qualche altra uscita importante (vedi Thiaw e Musah) che spingerà il club a rivedere i propri piani sul mercato.

Allo stato attuale, però, la ricerca di un bomber è prioritaria, anche alla luce delle inevitabili difficoltà nel reperire a costi accessibili un attaccante capace di fare la differenza. E oltre all’aspetto economico, c’è da tenere in considerazione il fatto che bisognerà trovare un giocatore disposto a non partecipare alle coppe europee almeno per una stagione. Il sogno in tal senso sarebbe Dusan Vlahovic: per il serbo si è ipotizzato uno scambio con Malick Thiaw, ma non è ancora chiaro se e di quanto l’ex Fiorentina sarebbe disposto a decurtarsi l’attuale ingaggio da dodici milioni di euro a stagione.

Calciomercato Milan, offerto il bomber a Tare

C’è qualche spiraglio per l’uruguaiano Darwin Nunez il quale però sarebbe finito anche nel mirino di alcuni club arabi, fattore che riduce e non di poco le possibilità di vederlo al Milan. Ma la soluzione potrebbe essere già nelle mani di Igli Tare al quale, nelle scorse ore, sarebbe stato proposto un attaccante.

Si tratta di Artem Dovbyk, centravanti ucraino il cui futuro alla Roma è in bilico dopo l’arrivo di Evan Ferguson. L’ex Girona, come riportato anche da Il Messaggero, sarebbe stato offerto a diversi club di Serie A tra cui Juventus e Milan, con una richiesta economica che parte da trenta milioni di euro. Un nome non del tutto esaltante, anche se nella sua prima stagione in Italia Dovbyk è comunque riuscito a realizzare 17 gol e 4 assist tra campionato e coppe.