Milan, colpo in prospettiva: visite mediche domattina

Il Milan si assicura un nuovo rinforzo in avanti: è fatta per il nuovo acquisto, fissate già le visite mediche
Il Milan pensa al presente ma continua a guardare in avanti. I rossoneri intendono creare una squadra competitiva fin da subito, ma che al contempo riesca a dire la propria anche a lungo termine.
Elemento cruciale del progetto rossonero rimane il Milan Futuro che, nonostante la retrocessione in Serie D, continua a rappresentare uno snodo cruciale nelle intenzioni del club. Il mercato del Diavolo guarda dunque inevitabilmente anche ai giovani talenti, che magari potranno dire la propria nel futuro recente.
Milan, tutto fatto per il baby talento: domani le visite mediche
Proprio seguendo questa logica, il Milan si è assicurata un interessante profilo da valutare in prospettiva. Come riportato da Gianluca Di Marzio, è fatta per l’arrivo di Cheyevo Mul Balentien.
Il calciatore, nato nel 2006, viene dal vivaio dell’ADO Den Haag. Esterno offensivo dotato di grande dinamicità, sarà prestissimo un nuovo rossonero: domani infatti il calciatore svolgerà le visite mediche per poi poter diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Cheyevo Mul Balentien si unirà dunque al Milan Futuro allenato da Massimo Oddo.