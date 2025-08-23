Milan-Cremonese, Allegri stupisce subito a centrocampo: le probabili formazioni

Ci siamo, scatta il via al campionato. Questa sera il Milan ospiterà la Cremonese. In vista del “secondo” esordio sulla panchina rossonera in Serie A, Allegri ha in serbo sorprese.

Suona la campanella. È come il primo giorno di scuola, con la differenza che oggi è un nuovo inizio che non può non piacere agli amanti del calcio italiano. Dopo un’estate caratterizzata dal Mondiale per Club e da un calciomercato di telenovele (Milan, ne sai qualcosa?), il pallone torna a rotolare sui campi di Serie A. Si comincia con Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce. Due ore e un quarto più tardi, toccherà al Milan. I rossoneri ospitano la neo-promossa Cremonese, in concomitanza con Roma-Bologna. Neanche a dirlo, i tre punti sono d’obbligo per Pulisic e compagni, per avviare la marcia verso la qualificazione in Champions League.

Milan, si riparte: scelte anti-Cremonese a sorpresa per Allegri

Alle griglie di partenza, il Milan parte tra le prime. A Milanello nessuno si preclude niente, neanche i sogni tricolori. D’altronde, le settimane libere rappresentano un tesoro invidiabile raccolto al meglio dal Napoli nella passata stagione e che il Diavolo punta ad imitare. Questa rincorsa parte però senza il principale interprete, Rafael Leao, alle prese con un’elongazione. Sarà però della partita Luka Modric che, dopo l’esordio contro il Bari in Coppa Italia, viene subito lanciato in campo dal primo minuto da Allegri.

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, il croato Pallone d’oro nel 2018 sarà il solo nuovo acquisto a figurare nella mediana. Ad agire da mezzali dovrebbero infatti essere Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek. Solo panchina, quindi, per Ardon Jashari e Samuele Ricci. Pochi dubbi per quanto riguarda l’attacco, dove agiranno Pulisic a sinistra, Saelemaekers a destra e Santi Gimenez al centro. Ancora da decifrare se il modulo sarà il 4-3-3, con il tridente appena elencato, o 3-5-2 con messicano in tandem con l’ex Chelsea e il numero 56 da quinto.

Milan, senza Leao spazio a Gimenez: e Modric l’unico “nuovo” in mediana

Chiudono lo scacchiere Tomori, chiamato a svariare tra il ruolo terzino destro e braccetto, Pavlovic, Gabbia ed Estupinan, anch’egli diviso tra i compiti di esterno basso o quinto a sinistra.

Davide Nicola risponde invece con il 3-5-2. In porta Audero, difesa formata dall’ex Milan Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. Sulle fasce Zerbin e Pezzella, centrocampo a tre composto da Collocolo, un altro calciatore con un trascorso in rossonero, Bondo, e Grassi. Attacco affidato a Okereke e Bonazzoli.

Di seguito le possibili scelte dei due allenatori:

MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, Pavlovic, Gabbia, Estupinan; Fofana, Modric, Loftus-Cheek; Saelemaekers, Gimenez, Pulisic. All. Allegri

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Grassi, Pezzella; Okereke, Bonazzoli.