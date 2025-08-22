Milan, infortunio Leao: i nuovi tempi di recupero

Arrivano novità importanti in merito all’infortunio rimediato da Rafael Leao in Coppa Italia

Il Milan si appresta ad affrontare la Cremonese nella prima giornata di campionato. Lo dovrà fare senza Rafael Leao, infortunatosi in Coppa Italia contro il Bari.

Dopo aver segnato un gol da centravanti puro, Rafael Leao si è fermato per infortunio. L’attaccante portoghese, schierato da Allegri come riferimento offensivo più avanzato, aveva sbloccato il risultato nella gara di Coppa Italia contro il Bari con un imperioso stacco di testa. Poi, poco dopo la mezz’ora, ha accusato un dolore a carico del polpaccio destro che lo ha costretto a chiedere il cambio con Massimiliano Allegri che al suo posto ha inserito Santiago Gimenez al fianco di Christian Pulisic.

Nelle ore successive, l’attaccante portoghese è stato sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato la presenza di un trauma elongativo al polpaccio destro. Uno stop muscolare che ha fermato Rafael Leao proprio pochi giorni prima del debutto in campionato con Massimiliano Allegri in panchina dopo un’estate ricca di segnali positivi da parte dell’attaccante portoghese. Ora, però, arrivano importanti novità in merito ai tempi di recupero di Rafael Leao.

Milan, importanti novità sull’infortunio di Rafael Leao

È praticamente certa, dunque, l’assenza di Rafael Leao per la partita con la Cremonese in programma domani sera a San Siro dove inizierà il cammino dei rossoneri nel campionato di Serie A 2025/2026. Ma ci sono importanti novità come rivelato alla vigilia del match con la Cremonese dal tecnico Massimiliano Allegri.

In occasione della consueta conferenza stampa di presentazione della prossima partita, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri si è soffermato su diversi argomenti tra cui – appunto – quello relativo all’infortunio di Rafael Leao, e in particolar modo i tempi di recupero per rivedere in campo l’attaccante portoghese. Alla vigilia della prima di campionato, Massimiliano Allegri ha elogiato Leao, dichiarando che “non ce ne sono come lui”.

Poi, in merito alle sue condizioni ha svelato: “Sta bene e speriamo di averlo a Lecce altrimenti lo vedremo dopo la sosta”. Insomma, Rafael Leao potrebbe essere già in campo per la seconda di campionato a Lecce, o al più tardi, il 14 settembre contro il Bologna.