Milan, dalla Premier League piombano sul rossonero: può partire davvero

Il Milan potrebbe dover salutare un altro calciatore nel corso di questa sessione di mercato: un club inglese fa sul serio per l’acquisto

Tra acquisti e cessioni, continuano i movimenti di mercato del Milan. I rossoneri stanno lavorando per creare una rosa competitiva e in grado di dire la propria all’interno della serrata lotta per le posizioni più alte della classifica.

L’obiettivo dichiarato del Diavolo è quello di tornare a giocare la Champions League, motivo per cui Massimiliano Allegri e i suoi calciatori dovranno spingere al massimo fin da subito per trovare un piazzamento in Top 4, utile al ritorno nell’Europa che conta.

Sirene inglesi per il calciatore del Milan: cessione possibile?

Per ripartire con il piede giusto, il Milan ha blindato i suoi pezzi pregiati, respingendo ogni possibile proposta proveniente dal fronte mercato. La volontà della dirigenza rossonera è quella di responsabilizzare ulteriormente calciatori come Rafael Leao e Mike Maignan, vedendo in essi il punto di partenza per costruire nel tempo una squadra vincente.

Per tutti gli altri invece, Igli Tare i suoi collaboratori si dicono disposti ad ascoltare eventuali proposte interessanti e pronti a sedersi al tavolo delle trattative con gli acquirenti in questione. Presto il Milan sarà chiamato a decidere del futuro di Malick Thiaw, al netto delle ultime indiscrezioni di mercato che lo riguardano da vicino. Come riportato da Matteo Moretto nel corso dell’ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Newcastle sarebbe tornato alla carica per il difensore. I Magpies avevano già sondato la pista nelle scorse settimane, salvo poi prendere tempo e non compiere il passo decisivo. Adesso però, gli inglesi sembrano voler sferrare il colpo decisivo per portarsi a casa Thiaw: oltre al Newcastle, rimane l’interesse vigile della Juventus.