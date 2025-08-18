Milan, doppia cessione a centrocampo: Tare scatenato

Il direttore sportivo Igli Tare è all’opera per chiudere gli ultimi colpi in uscita: tra i possibili addii spiccano quelli di due centrocampisti

Siamo al rush finale della sessione estiva del calciomercato. Le squadre stanno definendo le ultime mosse da compiere in vista della stagione 2025/26, con i colpi conclusivi che saranno utili a puntellare la rosa e a liberare i calciatori esclusi dal progetto.

Stessa sorte riguarda il Milan, che ieri ha esordito ufficialmente davanti ai propri tifosi in occasione della vittoria in Coppa Italia contro il Bari. Il direttore sportivo dei rossoneri Igli Tare sta cercando di chiudere le ultime operazioni in entrata e in uscita, con due dossier in particolare che scottano sulla scrivania dirigenziale del Diavolo.

Due cessioni in vista per il Milan: si cerca una soluzione per le uscite

Il centrocampo del Milan è il settore di campo che più di ogni altro ha visto grosse novità rispetto alla passata stagione. La partenza di Reijnders e gli arrivi di Jashari, Ricci e Modric hanno sensibilmente cambiato il volto di un reparto che nella passata annata non è apparso particolarmente solido.

I prossimi pronti a lasciare Milano sono Yacine Adli e Ismael Bennacer. Il primo non ha trovato la conferma alla Fiorentina nonostante l’ottima stagione disputata in maglia viola ed è stato escluso dal progetto rossonero di Allegri, mentre il secondo è rientrato a Milanello dopo la parentesi al Marsiglia. Adesso, secondo La Gazzetta dello Sport, per i due arriverà un addio definitivo. Su Adli rimane vigile il Sassuolo, che dopo la promozione in Serie A intende rinforzarsi a centrocampo, mentre per Bennacer potrebbe tornare alla carica il Marsiglia, che non ha riscattato l’algerino ritenendo eccessivo il prezzo di 11 milioni di euro pattuito a gennaio ma che vorrebbe riportarlo in Francia a cifre più contenute.