Milan, l’annuncio di Tare in diretta: “C’è anche lui”

Nel prepartita di Milan-Bari, il direttore sportivo rossonero Igli Tare si è sbilanciato riguardo le ultime indiscrezioni di calciomercato: le dichiarazioni

Oggi è il giorno dell’esordio stagionale del nuovo Milan di Massimiliano Allegri, che accoglie tra le mura amiche di San Siro il Bari per la sfida dei sedicesimi di finale di Coppa Italia.

C’è grande attesa per vedere la prima risposta ufficiale sul campo del Diavolo, rivoluzionato sotto ogni punto di vista negli ultimi mesi. E, a proposito di grandi cambiamenti, le voci sul calciomercato non si fermano.

Le parole di Tare prima di Milan-Bari: informazioni importanti sul mercato

Poco prima del fischio d’inizio del match tra Milan e Bari, il direttore sportivo dei rossoneri Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset.

Il dirigente ha fatto il punto sulle ultime mosse di mercato, con la ricerca di un nuovo attaccante che prosegue a tutto spiano. Queste le parole di Tare: “Hojlund è un’opzione buona per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile. Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo”.

Il DS del Milan ha inoltre dato ulteriori spunti di riflessione su Dusan Vlahovic, altro nome caldo per l’attacco dei rossoneri: “Anche Vlahovic è un’opzione, un attaccante deve arrivare”.