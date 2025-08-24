Milan, è fatta per Harder e non solo: arriva anche l’esterno

I rossoneri hanno mollato la pista Boniface e puntato tutto sul ‘nuovo’ Gyokeres. E con lui presto potrebbe arrivare anche l’esterno. Ecco i dettagli

La sconfitta contro la Cremonese porterà il Milan ad accelerare sul calciomercato. I rossoneri non hanno alcuna intenzione di perdere ulteriori punti per strada e per questo motivo toccherà al direttore sportivo Tare trovare una soluzione per consentire al tecnico di disporre una rosa completa. E in attacco non ci sarà Boniface. Il club di via Aldo Rossi ha ‘mollato’ il nigeriano per andare a chiudere per Harder. L’accordo per il classe 2005 è molto vicino. Si parla di una cifra intorno ai 25 milioni di euro.

Naturalmente non è l’unico colpo che il Milan proverà a chiudere nel giro delle prossime ore. La prestazione deludente di Estupinan costringerà il club rossonero ad intervenire sull’out di destra e c’è un profilo che potrebbe sicuramente essere sondato dai rossoneri. Vedremo se alla fine ci saranno le condizioni per arrivare all’accordo.

Calciomercato Milan: doppio affare in arrivo, i dettagli

Il Milan ha rotto gli indugi e deciso di puntare forte su Harder. Il classe 2005 dello Sporting è ad un passo dall’approdo in rossonero sulla base di 25 milioni di euro. Una accelerata che i rossoneri hanno dato dopo le visite mediche di Boniface. Il nigeriano non ha assolutamente convinto e per questo motivo la scelta di andare sul classe 2005 danese, pronto comunque a dare una mano importante a Massimiliano Allegri magari già a partire da venerdì contro il Lecce.

Ma il lavoro di Tare sul calciomercato non è finito qui. Una delle priorità è rappresentato dall’esterno sinistro visto che ci sono delle chiare difficoltà con Bartesaghi che non è nei piani. Il Milan, quindi, nei prossimi giorni potrebbe andare a sondare con attenzione un profilo che conosce molto bene il campionato italiano come Emerson Palmieri. Il giocatore non rientra nei piani del West Ham e un tentativo lo si dovrebbe fare.

Per adesso la priorità è stato sempre l’attacco con Harder che potrebbe non essere l’unico colpo. Subito dopo si ragionerà sull’esterno sinistro e attenzione al profilo di Emerson Palmieri. Per il momento si tratta di una indiscrezione da confermare nel corso delle prossime settimane, ma resta comunque una pista da attenzione almeno a partire da lunedì.

Mercato Milan: Emerson Palmieri colpo a sinistra?

Il Milan a sinistra ha intenzione di puntare forte su Estupinan, ma serve un calciatore di esperienza alle sue spalle e il nome di Emerson Palmieri è da tenere in considerazione. L’italiano non rientra nei piani del West Ham e il contratto in scadenza la prossima stagione dovrebbe rappresentare una operazione last minute.

Per il momento i rossoneri si sono concentrati principalmente sull’attacco. Nel corso dei prossimi giorni si ragionerà con attenzione anche sull’out di sinistra e il nome di Emerson Palmieri potrebbe rappresentare una pista concreta. Vedremo come si evolverà la situazione e quali saranno le scelte del club.