Milan, ecco la soluzione per l’attacco: Tare affascinato dal “nuovo Gyokeres”

Tare potrebbe aver trovato la soluzione giusta per completare l’attacco. In via Aldo Rossi è arrivata la proposta dall’estero. Il Milan potrebbe valutare l’arrivo del “nuovo Gyokeres”.

Il gruzzoletto da 21 milioni di euro accumulato dalla cessione di Noah Okafor al Leeds permette al Milan di incassare una buona cifra per chiudere definitivamente il mercato, andando all’assalto di un attaccante di peso da affiancare a Santiago Gimenez, lasciato “solo” dopo le partenze di Abraham, Jovic e Camarda. Secondo Matteo Moretto, il nome in pole nel taccuino di Tare resta Dusan Vlahovic. Il serbo metterebbe d’accordo tutti a Milanello, ma quest’ultimo deve compiere un passo importante verso il Diavolo, rinunciando all’ultimo anno di stipendio con la Juventus e accettando di dimezzarsi l’ingaggio.

L’esperto di mercato, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha poi fatto luce sulle piste alternative:

“Hojlund, Jackson, Embolo e Arokodare sono alcuni tra i nomi oltre a Vlahovic. È stato fatto recentemente anche il nome di Dovbyk, sul quale non ho aggiornamenti al momento. È vero che è stato proposto, è in uscita dalla Roma. C’è un nome nuovo che è stato proposto e che il Milan sta valutando: Conrad Harder, danese di 20 anni dello Sporting CP. Contratto in scadenza nel 2029, 9 partite in Champions e un gol, al Bologna. Harder è uno dei nomi da aggiungere alla lista del Milan, tenendo in considerazione i piani A e B”.