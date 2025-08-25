Milan: Fabbian complicato, già pronto il sostituto

I rossoneri proseguono la ricerca di un centrocampista. Con la pista Rabiot raffreddata, Fabbian è il primo obiettivo. Attenzione, però, ad un’altra alternativa

Non si ferma il casting per il centrocampista in via Aldo Rossi. Il Milan, con Musah sempre più vicino all’Atalanta, dovrà prendere un rinforzo sulla linea mediana. Il nome di Rabiot è sempre quello in cima alla lista, ma il francese ha un ingaggio importante e questo rende molto difficile un suo approdo in rossonero. Per questo motivo Tare sta valutando altre piste e una di queste è quella che porta a Fabbian del Bologna.

Come riferito da Schira, massima apertura da parte del giocatore, ma non del Bologna. I felsinei non hanno alcuna intenzione di privarsi di Fabbian e quindi il Milan potrebbe essere costretto a virare su un profilo differente. Le caratteristiche del rinforzo, però, sono molto chiare e Allegri è pronto a dare l’ok ad un altro rinforzo sempre proveniente dalla Serie A.

Calciomercato Milan: il Bologna non apre per Fabbian, l’alternativa

Il Milan ha già fatto un tentativo per Fabbian, ma il Bologna lo ha rispedito al mittente. I felsinei, infatti, non hanno alcuna intenzione di privarsi del centrocampista nonostante il giocatore non rientra nelle prime scelte di Italiano. Una situazione molto difficile da sbloccare anche perché siamo ormai nell’ultima settimana di calciomercato. Vedremo se l’ex Inter e Reggina forzerà la mano o accetterà la decisione presa dal suo club.

Naturalmente il Milan non aspetterà molto e si guarda intorno per capire chi prendere a centrocampo. Uno dei nomi che i rossoneri potrebbero valutare è quello di Casadei. Il giocatore del Torino ha caratteristiche molto simili rispetto a Fabbian e i granata sono pronti comunque a sedersi al tavolo e trattare la sua cessione. Senza dimenticare che da tempo Cairo è in pressing su Adli e uno scambio fra i due è da tenere in considerazione.

Per il momento il Milan ha deciso di sondare il terreno solamente per Fabbian. Ma se il muro del Bologna sarà confermato anche nelle prossime ore, i rossoneri dovranno valutare alternative e il nome di Casadei è da seguire visto che il centrocampista si sposa alla perfezione con le caratteristiche richieste da Allegri per rinforzare la mediana.

Mercato Milan: Casadei nome nuovo per il centrocampo?

Il profilo di Casadei potrebbe sposarsi alla perfezione con il modo di giocare di Allegri. Il Milan è alla ricerca di un calciatore con quelle caratteristiche e l’interesse dei granata per Adli è destinato ad aprire ad una ipotesi di scambio in questi ultimi giorni di calciomercato. Una pista, dunque, da seguire con molta attenzione.

A differenza del Bologna, il Torino non dovrebbe chiudere la porta a prescindere per Casadei e per questo motivo è una operazione molto più semplice rispetto a quella di Fabbian.