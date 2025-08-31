Milan: fatta per Rabiot, dalla Francia anche il centrale

Il centrocampista francese è praticamente un giocatore rossonero. Trovato l’accordo con l’ex Juventus ed è molto vicino quello con il Marsiglia. Altra operazione in Francia?

Il Milan accelera sul calciomercato. Dopo le frenate registrate nei giorni scorsi, i rossoneri hanno deciso di accelerare e rompere gli indugi per Rabiot. Il centrocampista francese è ad un passo dal vestire la maglia del club meneghino. La fumata bianca è attesa già nella notte con il transalpino che potrebbe arrivare in città magari già domani mattina per le visite mediche. Come riferito da Milan News, l’accordo con il Marsiglia è intorno ai 12 milioni compresi bonus mentre per l’ex Juventus è pronto un contratto quadriennale da circa 5 milioni a stagione.

Ora, però, dalla Francia potrebbe arrivare anche il centrale. La scelta sul difensore sarà fatta solamente nelle prossime ore e attenzione ad un vecchio obiettivo di molte big. Il giocatore non rientra nei piani del PSG e potrebbe approdare in rossonero per una cifra irrisoria. Una operazione di calciomercato da considerare nel corso della giornata di domani.

Calciomercato Milan: non solo Rabiot, altro affare in Francia?

L’arrivo di Rabiot rappresenta sicuramente importante per l’opera di rafforzamento dei rossoneri in questa fase di calciomercato. Il centrocampista francese è davvero molto vicino e già nella mattinata di domani potrebbe sbarcare a Milano per iniziare questa nuova avventura. Naturalmente i movimenti del club di via Aldo Rossi non si fermeranno qui considerato il fatto che mancano diverse pedine.

E un acquisto potrebbe arrivare dalla Francia. Il Milan deve presto sciogliere i dubbi per il centrale e non è da escludere che possa essere proposto Kimpembe. Il difensore del PSG è alla ricerca di un club che lo possa rilanciare e i rossoneri rappresentano una possibilità di calciomercato importante. Per questo motivo resta una pista assolutamente percorribile per il club di via Aldo Rossi.

Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Il Milan non ha sciolto le riserve sul centrale e vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Ma di certo il nome di Kimpembe è da tenere in considerazione in queste battute finali di calciomercato perché è un calciatore voglioso di riscatto dopo un periodo non facile.

Mercato Milan: Kimpembe la sorpresa in difesa?

Il nome di Kimpembe è da considerare per il Milan. Il PSG è pronto a cederlo anche per una cifra non sicuramente importante e a questo punto non ci resta che attendere le prossime ore. Di certo la volontà del club rossonero è quello di andare a prendere un difensore di esperienza e il francese lo è.

Per il momento il Milan non ha ancora sciolto le riserve. Ora i rossoneri si stanno dedicando a definire l’operazione Rabiot. Poi vedranno la situazione del centrale e il nome di Kimpembe è da tenere in considerazione.