Milan, Gimenez in Premier: scelto l’erede, non è Dovbyk

C’è stata una frenata nella trattativa fra i rossoneri e i giallorossi per il messicano. Per l’ex Feyenoord possibile un trasferimento in Premier

Il futuro di Gimenez continua a tenere banco in casa Milan. Nel pomeriggio di oggi sembrava essersi sbloccata la trattativa con la Roma con il messicano pronto a dire sì al trasferimento in giallorosso. Ma in serata, secondo le ultime indiscrezioni, qualcosa è cambiato. L’attaccante non sarebbe più convinto di accettare la destinazione capitolina. Ci sono diverse supposizioni sul perché di questa scelta e l’ipotesi di una richiesta dalla Premier resta forse quella più probabile.

Non è chiaro qualche club possa aver avanzato una richiesta per Gimenez. Ma sicuramente c’è una squadra inglese che è alla ricerca di un attaccante in queste ore di calciomercato e lo scambio non è da escludere. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nel corso della giornata di domani. Ma ora Dovbyk è davvero più lontano.

Calciomercato Milan: via Gimenez, chi arriva al suo posto

L’ipotesi Dovbyk non è da escludere a prescindere per il Milan, ma senza lo scambio con Gimenez è praticamente impossibile. Molto dipenderà dal messicano. Se la notte gli porterà consiglio e accetterà i giallorossi, allora l’ucraino ritornerebbe una idea concreta. Altrimenti in via Aldo Rossi si dovrà andare su un profilo differente vista la necessità di prendere un rinforzo nel reparto offensivo con l’uscita dell’ex Feyenoord.

Nelle ultime ore si è parlato tanto della possibilità di un trasferimento in Premier. Nel campionato inglese sono due le squadre che in questo momento stanno cercando una punta. Il Newcastle molto probabilmente proverà a definire Dovbyk e quindi attenzione al Fulham, che magari potrebbe optare per uno scambio con Rodrigo Muniz nelle prossime ore di calciomercato. Si tratta di una ipotesi che dovrà comunque essere confermata in futuro.

Per il momento il Milan preferisce concentrarsi sull’operazione Rabiot. Nella giornata di domani dovranno essere sciolti i dubbi anche sull’attaccante e l’eventuale trasferimento in Premier di Gimenez potrebbe aprire le porte all’arrivo di Rodrigo Muniz in rossonero nel corso delle ultime ore di calciomercato estivo.

Mercato Milan: Rodrigo Muniz il bomber a sorpresa?

Per adesso l’obiettivo numero uno del Milan per l’attacco resta Dovbyk. La trattativa con la Roma, comunque, non è facile e molto dipenderà anche da Gimenez. Se il messicano non aprirà ai giallorossi, davvero difficile uno scambio. E a quel punto la pista di un trasferimento in Premier è da tenere in considerazione.

Il Fulham è alla ricerca di una punta e il nome di Rodrigo Muniz come pedina di scambio nell’affare Gimenez è da tenere in considerazione. Vedremo come si svilupperà la situazione e quali saranno le scelte del club rossonero.