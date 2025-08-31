Novità improvvisa sul futuro di Gimenez: la posizione del messicano

Emergono importanti aggiornamenti riguardo il futuro di Santiago Gimenez: la posizione del calciatore messicano e del Milan sul fronte mercato

Le ultime ore di calciomercato potrebbero vedere un altro, grande cambiamento in casa Milan. I rossoneri, che nel corso di quest’estate hanno attuato una vera e propria rivoluzione interna su ogni piano, devono osservare ciò che può avvenire alle battute finali della sessione estiva di mercato.

Risolta la questione Musah, che si legherà presto all’Atalanta di Ivan Juric, continua a tenere banco il dossier Santiago Gimenez. Il messicano, acquistato dal Diavolo nella scorsa sessione invernale di calciomercato dal Feyenoord, non è ancora entrato del tutto al centro delle idee presenti e future del Milan e l’ipotesi addio non è mai tramontata definitivamente.

Aggiornamenti sul futuro di Gimenez: le mosse del messicano e del Milan

Non è una sorpresa l’idea di uno scambio tra Milan e Roma che coinvolgerebbe Santiago Gimenez in prima persona. La possibile operazione di mercato ha trovato conferma anche nelle parole del DS rossonero Igli Tare, che nel prepartita di Lecce-Milan aveva lasciato uno spiraglio aperto all’intreccio con i giallorossi.

Adesso, stando a quanto riportato da Matteo Moretto, c’è l’apertura di Santi Gimenez all’addio al Milan. Il messicano si è detto pronto ad ascoltare la proposta della Roma e a valutare il possibile approdo nella Capitale. Il suo ok sbloccherebbe dunque un’operazione che, considerando la posizione delle altri parti in causa, appare già ben delineata.

Scambio Milan-Roma, c’è l’ok da parte di tutti: si attende il benestare di Gimenez

Il sì definitivo di Santiago Gimenez alla Roma sarebbe infatti l’ultimo atto prima della definizione dello scambio tra il messicano e Artem Dovbyk.

Facendo sempre riferimento alle informazioni riportate da Matteo Moretto nel corso dell’ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’attaccante ucraino avrebbe infatti già un accordo con il Milan e attende soltanto che l’affare si sblocchi. Tutte le parti in causa rimangono in stretto contatto, per definire i dettagli della doppia operazione e avvicinare la fumata bianca. L’arrivo di Dovbyk al Milan potrebbe risolvere il problema centravanti, pedina che il Diavolo continua a cercare sul mercato. Prima di approdare in Serie A, l’attaccante della Roma aveva vestito la maglia del Girona, laureandosi capocannoniere de LaLiga nella stagione 2023/24 con ben 24 gol.