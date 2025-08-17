Milan Hojlund, arriva la decisione definitiva: il messaggio è chiaro

Deciso il futuro dell’attaccante Rasmus Hojlund, priorità per l’attacco del Milan. Ora l’affare potrebbe davvero cambiare.

L’attaccante danese Rasmus Hojlund è uno degli oggetti del desiderio importanti di questo mercato ed ora il suo destino sembra ormai segnato. Il giocatore è in uscita dal Manchester United ma allo stesso tempo l’ex Atalanta ha più volte ribadito la propria volontà di restare e giocarsi le sue chance ai Red Devils.

Il club inglese ha acquistato Sesko dal Lipsia per 85 milioni ed ha le idee ben chiare sul futuro, Zirkzee dovrebbe essere il suo vice mentre Hojlund è destinato a fare le valigie e ora il club ha dato un segnale molto preciso a tutti i club interessati al giocatore. Arrivano importante novità sul suo futuro e occhi anche in casa Milan.

Addio Hojlund, arriva la decisione del Manchester United

Come riporta il giornalista Fabrizio Romano il Manchester United ha deciso di mettere fuori rosa Rasmus Hojlund chiarendogli in tutti i modi che il giocatore è fuori dai piani del club. Ora Hojlund è avvisato e deve trovarsi una squadra entro la fine di questo calciomercato, il Milan osserva da vicino.

Il giocatore danese è la prima scelta di Allegri e Tare e l’obiettivo del Milan è chiudere nei prossimi giorni, si lavorerà per un prestito oneroso a 4-5 milioni e diritto di riscatto a circa 40 milioni di euro, si lavora ad un possibile accordo.