Milan, il giudizio fa discutere: Napoli, Inter e Juve gongolano

C’è stato un giudizio sulla griglia del campionato in questa stagione che sta per iniziare: il Milan viene messo dietro Napoli, Inter e Juventus

Come sarà la stagione del Milan? Una domanda a cui è difficile rispondere, anche dopo la vittoria contro il Bari per 2-0. Serve ancora un centravanti per ritenere la rosa al completo, inoltre le altre squadre si sono rinforzate. Il fatto che i rossoneri giochino soltanto una partita a settimana, però, può essere in vantaggio: non per Ivo Pulga, che ha rilasciato alcune dichiarazioni su questa stagione in Serie A.

Milan, le parole di Pulga sul prossimo campionato

Secondo Pulga, la situazione è chiara: “Napoli, Inter e Juve le vedo favorite, anche se il Napoli quest’anno avrà anche la Champions. Il Milan lo metterei come quarta forza. Nella corsa all’Europa vedo bene la Roma, se riesce a immagazzinare i principi di Gasperini, Milan e Fiorentina, mentre vedo in difficoltà per motivi diversi l’Atalanta e la Lazio. Il Como può lottare per un posto UEFA“.

Insomma, secondo l’ex allenatore – tra le altre – del Cagliari, il Milan parte dietro Napoli, Inter e Juve. Spetterà quindi ai rossoneri ribaltare i pronostici, consapevoli del fatto che bisognerà andare partita dopo partita e con l’obiettivo principale di tornare in Champions League.

 

