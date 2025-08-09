Milan: il Real lo scarica, affare alla Diaz

I rossoneri nella loro storia hanno chiuso diversi colpi dai ‘Blancos’ e una nuova occasione potrebbe capitare nelle prossime settimane

Ai tempi di Berlusconi il Milan era la squadra dei colpi last minute. Galliani ha sempre sfruttato le occasioni presenti sul calciomercato e non è da escludere che i rossoneri possano ritornare a definire affari importanti nella fase finale della sessione. Secondo le informazioni di Don Balon, il Real Madrid potrebbe scaricare un calciatore. Xabi Alonso non sembra essere pienamente soddisfatto e, se non ci dovessero essere novità, una cessione non è da escludere.

Una situazione in divenire e il Milan ne potrebbe approfittare per andare a chiudere una operazione di calciomercato molto importante con il Real Madrid. Non è da escludere, in caso di una apertura dei Blancos, ad un affare simile a quello concluso in passato con Brahim Diaz: titolo definitivo con la possibilità di riacquisto per il club spagnolo. Una pista da seguire soprattutto nella parte finale della sessione.

Calciomercato Milan: Xabi Alonso non convinto, ci prova Tare?

Il Real Madrid potrebbe cambiare ancora fisionomia nel corso delle prossime settimane. Ci sono diversi ballottaggi e per questo motivo toccherà Xabi Alonso decidere chi deve restare o partire. E quindi attenzione alle occasioni destinate ad arrivare nel corso delle ultime roe della sessione estiva.

Stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, Xabi Alonso non sembra essere pienamente convinto di Arda Guler e si attende un cambio. Se questo non dovesse avvenire, allora la sua cessione potrebbe diventare realtà con il Milan pronto a farci un pensiero per rinforzare il reparto offensivo. Il turco è un calciatore che ha dimostrato di avere tanta qualità e rappresenta sicuramente una possibilità molto importante per quanto riguarda Allegri. Vedremo naturalmente cosa succederà nel corso delle prossime settimane.

Sicuramente il nome di Arda Guler non è nuovo per il Milan. I rossoneri lo hanno sondato già in passato senza particolari fortune, ma durante questo calciomercato ci potrebbero essere delle novità importanti. Molto dipenderà anche dalle decisioni che il Real Madrid prenderà sul futuro del turco.

Mercato Milan: Arda Guler ritorna un obiettivo?

Al momento siamo nel campo delle ipotesi. Arda Guler punta a restare al Real Madrid e giocarsi le sue carte. Ma il calciomercato estivo è destinato a regalare tantissime sorprese e una di queste potrebbe magari essere la partenza del turco visto che il giocatore non convince pienamente Xabi Alonso.

E a quel punto il Milan potrebbe entrare in gioco per Arda Guler. Per adesso è una semplice suggestione e non c’è nessuna trattativa in corso. Vedremo come si svilupperà la situazione e se ci sarà davvero questa operazione.