Milan, in arrivo 20 milioni: saluta tutti e se ne va

Per il Milan sono in arrivo circa 20 milioni di euro, per una cessione che si concretizzerà nelle prossime ore: tutti i dettagli dell’operazione

Il Milan è al lavoro per concludere il suo mercato quando mancano circa due settimane alla fine. Manca un attaccante nella rosa di Massimiliano Allegri, che ieri contro il Bari è sceso in campo con un attacco leggero, la coppia formata da Christian Pulisic e Rafael Leao. Il portoghese si è poi infortunato subito dopo il gol ed è entrato Santi Gimenez. Nel corso del match, a entrare in campo è stato anche Noah Okafor, che non ha avuto un grande impatto sulla partita.

Milan, definita la cessione di Okafor al Leeds

Stando a quanto riferito da Nicolò Schira, è ad un passo la cessione di Noah Okafor al Leeds. L’attaccante svizzero, subentrato ieri contro il Bari, giocherà quindi in Premier League. Il Milan incasserà 20 milioni di euro dalla sua cessione. Non è stato un gran bel ciclo, quello di Okafor, con il Milan.

La scorsa stagione era persino andato in prestito al Napoli. Ha vinto lo scudetto, però non ha dato un grande apporto agli azzurri, visto che ha giocato pochissimo.