Milan: incontro dopo la partita, è il secondo colpo in poche ore

di
Solet e Kristensen si abbracciano

I rossoneri iniziano ad essere molto attivi sul calciomercato ed è possibile un summit nella notte per definire una operazione in entrata

Per il Milan le prossime ore saranno fondamentali in chiave calciomercato. L’affare Rabiot è praticamente definito, ma i rossoneri non si fermeranno qui e proveranno a definire altri colpi. Attenzione alla possibilità di sbloccare un affare magari già nella notte visto che il giocatore si trova a Milano e viene da una partita di assoluto livello. Una pista da seguire con attenzione anche se per ora si è nel campo delle ipotesi.

Il Milan lo ha già seguito in passato senza affondare il colpo. La prestazione di questa sera, però, potrebbe portare la dirigenza di via Aldo Rossi a sbloccare la situazione e regalarsi un rinforzo importante. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà meglio la vicenda. Ma resta una pista da attenzionare con attenzione nel corso dell’ultimo giorno di calciomercato.

Calciomercato Milan: possibile un affare in Serie A, i dettagli

Per il Milan le prossime sono sicuramente ore importanti per il calciomercato. Rabiot è praticamente un nuovo giocatore dei rossoneri, ma non ci si dovrebbe fermare qui. I rossoneri sono pronti a definire altre operazioni in entrata con l’obiettivo di andare a completare una rosa che ha dimostrato in questa stagione di avere diversi problemi.

E attenzione al nome di Solet. Il centrale dell’Udinese ha fatto una prestazione sontuosa contro l’Inter e Milano potrebbe non lasciarlo visto che i rossoneri da tempo lo seguono. Per il momento il Milan non ha affondato il colpo, ma nel corso delle prossime ore la situazione è destinata a cambiare e magari Tare deciderà di affondare il colpo per regalarsi una operazione importante oltre che naturalmente un calciatore di assoluto livello e che garantirebbe una sorta di tranquillità.

Solet contro la Fiorentina
Calciomercato Milan: possibile un affare in Serie A, i dettagli (Ansa) – spaziomilan.it

Per il momento comunque non c’è una trattativa concreta fra le parti. Molto dipenderà dalle scelte che farà il Milan nelle ultime ore di calciomercato e anche se l’Udinese magari aprirà ad una cessione di Solet. Siamo nel campo delle ipotesi, ma nella notte la situazione potrebbe cambiare e magari i rossoneri fare un tentativo.

Mercato Milan: Solet obiettivo per la difesa?

Per adesso il Milan si sta concentrando principalmente su Rabiot. Una volta terminata questa trattativa, si penserà al difensore e il nome di Solet è sicuramente un profilo da tenere in considerare visto che parliamo comunque di un calciatore di assoluto livello e che consentirebbe di alzare la qualità della rosa.

Solet durante una partita
Mercato Milan: Solet obiettivo per la difesa? (Lapresse) – spaziomilan.it

La presenza dell’Udinese a Milano per la partita contro l’Inter potrebbe consentire magari di facilitare questa trattativa. Vedremo come si svilupperà meglio la vicenda e quali saranno le scelte del club.

Francesco Spagnolo

Gestione cookie