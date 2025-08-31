Milan: incontro dopo la partita, è il secondo colpo in poche ore

I rossoneri iniziano ad essere molto attivi sul calciomercato ed è possibile un summit nella notte per definire una operazione in entrata

Per il Milan le prossime ore saranno fondamentali in chiave calciomercato. L’affare Rabiot è praticamente definito, ma i rossoneri non si fermeranno qui e proveranno a definire altri colpi. Attenzione alla possibilità di sbloccare un affare magari già nella notte visto che il giocatore si trova a Milano e viene da una partita di assoluto livello. Una pista da seguire con attenzione anche se per ora si è nel campo delle ipotesi.

Il Milan lo ha già seguito in passato senza affondare il colpo. La prestazione di questa sera, però, potrebbe portare la dirigenza di via Aldo Rossi a sbloccare la situazione e regalarsi un rinforzo importante. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà meglio la vicenda. Ma resta una pista da attenzionare con attenzione nel corso dell’ultimo giorno di calciomercato.

Calciomercato Milan: possibile un affare in Serie A, i dettagli

Per il Milan le prossime sono sicuramente ore importanti per il calciomercato. Rabiot è praticamente un nuovo giocatore dei rossoneri, ma non ci si dovrebbe fermare qui. I rossoneri sono pronti a definire altre operazioni in entrata con l’obiettivo di andare a completare una rosa che ha dimostrato in questa stagione di avere diversi problemi.

E attenzione al nome di Solet. Il centrale dell’Udinese ha fatto una prestazione sontuosa contro l’Inter e Milano potrebbe non lasciarlo visto che i rossoneri da tempo lo seguono. Per il momento il Milan non ha affondato il colpo, ma nel corso delle prossime ore la situazione è destinata a cambiare e magari Tare deciderà di affondare il colpo per regalarsi una operazione importante oltre che naturalmente un calciatore di assoluto livello e che garantirebbe una sorta di tranquillità.

Per il momento comunque non c’è una trattativa concreta fra le parti. Molto dipenderà dalle scelte che farà il Milan nelle ultime ore di calciomercato e anche se l’Udinese magari aprirà ad una cessione di Solet. Siamo nel campo delle ipotesi, ma nella notte la situazione potrebbe cambiare e magari i rossoneri fare un tentativo.

Mercato Milan: Solet obiettivo per la difesa?

Per adesso il Milan si sta concentrando principalmente su Rabiot. Una volta terminata questa trattativa, si penserà al difensore e il nome di Solet è sicuramente un profilo da tenere in considerare visto che parliamo comunque di un calciatore di assoluto livello e che consentirebbe di alzare la qualità della rosa.

La presenza dell’Udinese a Milano per la partita contro l’Inter potrebbe consentire magari di facilitare questa trattativa. Vedremo come si svilupperà meglio la vicenda e quali saranno le scelte del club.