Milan: intreccio con Isak, si sblocca il bomber

I rossoneri proseguono la ricerca del bomber. Attenzione ad una possibilità dal Real Madrid visto che i ‘Blancos’ potrebbero aprire alla cessione

Prosegue la caccia al nuovo attaccante in casa Milan. Il nome di Hojlund resta quello in pole position, ma sulla lista ci sono altri profili e attenzione ad una possibile sorpresa. Secondo le informazioni di fichajes.net, il Real Madrid sembra essere intenzionato a puntare forte su Isak e l’arrivo dello svedese dovrebbe aprire la strada ad una cessione importante. Per il momento si tratta di una indiscrezione che dovrà trovare delle conferme nel corso dei prossimi giorni.

Ad oggi non ci sono contatti diretti fra il Milan e il Real Madrid per questa operazione di calciomercato. Molto comunque dipenderà dall’arrivo di Isak. Lo svedese chiuderebbe le porte al giocatore e quindi una sua cessione è da tenere in considerazione nel corso dei prossimi giorni. I rossoneri potrebbero ragionare su questa possibilità per andare a prendere un calciatore di assoluto livello.

Calciomercato Milan: prosegue il casting dell’attaccante, possibile assist del Real Madrid

Il Real Madrid lavora per rinforzare il reparto offensivo. Il nome di Isak è da tenere in considerazione visto che parliamo di un calciatore di assoluto livello. Si tratta di una operazione importante dal punto di vista economico e quindi ci potrà essere una partenza importante, magari anche con la formula del prestito, per salvaguardare le proprie casse e il Fair Play previsto in Spagna. Per adesso, comunque, non ci sono contatti diretti fra le parti.

Il Milan, però, nelle prossime settimane potrebbe tornare con forza su Endrick. Il brasiliano, con l’arrivo di Isak, rischia di trovare davvero poco spazio e nell’anno del Mondiale è un rischio che il talento brasiliano non vuole prendersi. Per questo motivo il Real Madrid è pronto ad aprire ad una sua cessione magari in prestito per capire la fattibilità di questa operazione.

Ad oggi non si hanno certezze. Bisognerà capire meglio come si evolverà la situazione e per questo motivo nei prossimi giorni di calciomercato si avrà un quadro più chiaro. Di certo il nome di Endrick resta sulla lista del Milan e l’arrivo di Isak è destinato a sbloccare questa operazione.

Mercato Milan: Endrick resta un obiettivo

Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che Endrick resta un obiettivo di calciomercato del Milan anche se non sarà affatto semplice strapparlo al Real Madrid. Il brasiliano spinge per restare alla corte di Xabi Alonso, ma con l’arrivo di Isak le cose potrebbero cambiare e vedremo se in quel caso i rossoneri faranno un tentativo.

Di certo il nome di Endrick è da tenere in considerazione per il Milan nel corso di questa ultima fase di calciomercato. Poi per arrivare all’accordo la strada è lunga e dipenderà anche da come si comporterà il Real Madrid con il brasiliano.