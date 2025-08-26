Milan-Juventus, lo scambio è clamoroso: l’affare accontenta tutti

Potrebbe esserci all’orizzonte un clamoroso scambio tra Milan e Juventus. Il doppio affare farebbe felici sia i rossoneri che i bianconeri.

Non poteva esserci un debutto in Serie A peggiore con il Milan per l’Allegri-bis. Un fragoroso tonfo in casa a San Siro contro la neopromossa Cremonese per un campionato partito in maniera tragica. Sarà una settimana intensa per il Diavolo, che nei prossimi giorni dovrà mettere a segno più di un colpo di mercato per provare a ribaltare una stagione che non può essere fallimentare come quella dello scorso anno.

La speranza dei tifosi è che il K.O. con la Cremonese possa convincere la società ad intervenire ulteriormente sul mercato, un po’ come fu lo scorso anno per il Napoli dopo la sconfitta per 3-0 contro il Verona alla prima giornata. Nelle scorse ore i rossoneri hanno praticamente chiuso per l’arrivo in attacco di Conrad Harder, ma non basta. Ora in programma potrebbe esserci un clamoroso scambio con la Juventus.

Milan, pazza idea con la Juve: Vlahovic da Allegri con Saelemaekers in bianconero

Nonostante l’imminente approdo in rossonero di Harder, atteso già oggi a Milano per le visite mediche, Max Allegri continua a spingere per Dusan Vlahovic. Il tecnico livornese vuole un doppio colpo in attacco, con il centravanti serbo primo nome sulla lista.

La trattativa è difficile, ma non impossibile e, secondo quanto riportato da Tuttosport, la chiave per sbloccare tutto potrebbe essere Alexis Saelemaekers. Il belga piace molto in quel di Torino, con Igor Tudor che finalmente avrebbe un esterno completo e di qualità sulla fascia.

L’ex Roma piace molto, però, anche ad Allegri che lo vede centrale nel suo progetto. Al momento il Milan ha chiuso le porte ad un possibile scambio, ma per arrivare a Vlahovic si potrebbe decidere di sacrificare Saelemaekers.

Vlahovic al Milan, le alte richieste continuano ad essere un problema

Un altro grande ostacolo per l’arrivo al Milan di Vlahovic continuano ad essere le folli pretese del suo entourage. Il serbo deve necessariamente abbassare le sue richieste, altrimenti imbastire una trattativa sarà pressoché impossibile. In questa settimana si proverà ad arrivare ad una quadra, con Vlahovic che ha due strade: tenersi lo stipendio da 12 milioni di euro, accettando un ruolo marginale alla Juventus, oppure ripartire dal Milan con un ingaggio più basso.

Il Mondiale negli Stati Uniti a fine stagione potrebbe essere un assist per i rossoneri. La necessità di giocare con continuità potrebbe convincere Vlahovic a sposare la causa rossonera. L’attaccante serbo è ad un bivio: a lui la scelta.